வானிலை அறிவிப்பு: சென்னை, 22 மாவட்டங்களில் மாலை 4 மணிவரை மழை!
தமிழ்நாட்டில் மாலை 4 மணி வரை மழை பற்றிய வானிலை முன்னறிவிப்பு....
மழை - Dinamani
தமிழ்நாட்டில் சென்னை உட்பட 23 மாவட்டங்களில் இன்று மாலை 4 மணி வரை மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனச் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதன்படி சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், திருச்சிராப்பள்ளி, மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், திண்டுக்கல், கரூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, விருதுநகர், தேனி, நீலகிரி, தென்காசி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய 23 மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
இதனிடையே மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி தீவிரமடைந்து, சனிக்கிழமை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியுள்ளது. இது அக்டோபர் 26-ஆம் தேதிக்குள் 'புயலாக' உருவெடுக்கக்கூடும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புயலானது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மேலும் வலுப்பெற்று, அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி ஆந்திர கடலோரப் பகுதிக்கு அருகில் (பாபட்லா - விசாகப்பட்டினம் இடையே) தீவிரப் புயலாகக் கரையை கடக்க வாய்ப்புள்ளது. இப்புயலால் தமிழ்நாட்டிற்கு நேரடிப் பெரும் பாதிப்பு இல்லை என்றாலும், மாநிலம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.
தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரை ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் இன்று 'சிவப்பு எச்சரிக்கை' விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The Chennai Regional Meteorological Centre has stated that moderate rain is likely to occur in 23 districts of Tamil Nadu, including Chennai, until 4 PM today.
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