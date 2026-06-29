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தவெக நோக்கி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நகர்வது ஏன்? | UN Kannan Interview | CM Vijay | TVK | ADMK

தவெக அரசின் வெள்ளை அறிக்கை மற்றும் தவெகவை நோக்கி நகரும் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் குறித்தும் ஐநா முன்னாள் அதிகாரி ஆர்.கண்ணன் தனது கருத்துகளை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

Updated On :29 ஜூன் 2026, 3:45 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

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