மாமியார் தினத்தை மருமகன்களும் கொண்டாடலாமே...!
அக். 25ஆம் தேதி மாமியார் தினத்தை மருமகன்களும் கொண்டாடி மகிழலாம்தானே...
மாமியார் நாள் கொண்டாட்டம்
காலம் மாறிவிட்டது, கொண்டாட்டங்கள் என்றாலே, ஏதோ பெண்களுக்கானது என்பது போல அல்லாமல், இந்த மாமியார் தினத்தில் மருமகன்களும் தங்களது மாமியார்களை சந்தோஷப்படுத்தும் வகையில் பரிசுகள் கொடுத்து கொண்டாடலாம். ஏனென்றால் காலம் மாறிவிட்டது.
ஒருவேளை நீங்கள் அன்னையர் தினத்தை சிறப்பாகக் கொண்டாடுபவராகவோ அல்லது அன்றைய நாளில், தாய்க்கு பரிசுப் பொருள்கள் வாங்கிக் கொடுக்கும் மகனாகவோ இருந்தால், உங்கள் மாமியாரை சந்தோஷப்படுத்தும் வகையில், அக். 25 மாமியார் நாளில், வாழ்க்கைத் துணையின் தாயாருக்கும் பரிசுப் பொருள்கள் வாங்கிக் கொடுப்பது மற்றும் குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிடுவது போன்றவற்றை செய்யலாம்.
இது மாமியாருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதோடு, உங்கள் வாழ்க்கைத் துணைக்கும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். பிறகென்ன உங்கள் வாழ்வில் தினமும் தீபாவளிதான்.
பொதுவாகவே பெற்றப் பிள்ளைகளைவிட, மருமகன்கள் மீது மாமியார்களுக்கு அக்கறையும் அன்பும் அதிகம். (தன் மகளை தனி ஆளாக சமாளிக்கிறாரே என்ற அனுதாபமாக இருக்கலாம்! என நக்கலடிப்பது கேட்கிறது). மருமகனுக்குப் பிடித்த உணவை தயாரித்துக் கொடுப்பது, வீட்டில் எப்போதும் மருமகனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது, மகளுக்குத் திருமணமாகி, எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் மருமகனின் மீதான மரியாதை மட்டும் எப்போதும் குறையாமல் பார்த்துக் கொள்வதில் மாமியார்கள்தான் தனிரகம்.
எனவே, இந்த ஆண்டு மாமியார்கள் நாள் அக். 25ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்படவிருக்கிறது. எனவே, அன்றைய நாளில், தன்னுடைய தாய்க்கு நிகராக அன்பு காட்டும் மாமியாருக்கு பரிசு பொருள், புடவை, பிடித்த உணவு போன்றவற்றை வாங்கிக் கொடுத்து, சிறந்த மருமகன் பட்டத்தைத் தட்டிச் செல்லலாம்.
அதுபோல புதிதாகத் திருமணமான தம்பதியாக இருந்தால், அவரவர் தங்களது மாமியார்களை கவர இந்த நாளை சிறப்பாகப் பயன்படுத்தி, சிறந்த மருமகள்/மருமகன் என பெயர் வாங்குவதற்கு பிள்ளையார் சுழி போடலாம்.
மாமியார் நாள் என்றாலே, மாமியார் - மருமகள் சண்டைகள், மோதல்கள் குறித்துப் பேசாமல், மாமியார்கள் தினத்தை மருமகன்களும் கொண்டாடலாம் என சிந்தியுங்கள். இதுவே உங்கள் தாய் மீது, மனைவிக்கு பாசம் ஏற்பட வழி பிறக்கலாம். பிறக்கவில்லையென்றால் அதற்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல...
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