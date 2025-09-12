Webstories

வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பு, கெüரவம் கூடும். பெற்றோர்களின் ஆரோக்யம் சீராக இருக்கும். பிரபலங்களிடம் உங்கள் மதிப்பு கூடும்.

உத்யோகஸ்தர்கள் கடமை தவறாமல் உழைப்பீர்கள். வியாபாரிகள் பழைய பாக்கிகளை வசூலிப்பீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளுக்கு உதவி செய்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு செல்வாக்கு உயரும். கலைத்துறையினர் தனித்திறமையைக் கூட்டிக்கொள்வீர்கள். பெண்மணிகளுக்கு உடன் பிறந்தோர் ஆதரவாக இருப்பர்.

மாணவர்கள் எதிலும் முன்னெச்சரிக்கையாக நடந்துகொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - 15, 16

