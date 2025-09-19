வார பலன்கள் - ரிஷபம்

அனைத்துக் காரியங்களும் நீங்கள் நினைத்தது போலவே நடக்கும். அசையாச் சொத்து ஆதாயம் தரும். குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் நடைபெறும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பணிகளை செவ்வனே செய்துமுடிப்பீர்கள். வியாபாரிகளுடன் கூட்டாளிகள் நட்பாகப் பழகுவீர்கள். விவசாயிகள் கையிருப்புப் பொருள்கள் மீது அக்கறை காட்டுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு புதிய பதவிகள் கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் சாதனைகளைச் செய்வீர்கள். பெண்களுக்கு வெளியூரிலிருந்து நல்ல செய்தி வரும். மாணவர்களுக்கு விரும்பிய பாடம் படிக்க வாய்ப்பு அமையும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
