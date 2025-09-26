Webstories

வார பலன்கள் - மிதுனம்

எப்படி இருக்கும் இந்த வாரம்
weekly predictions
வார பலன்கள்
Published on
Updated on
1 min read

தொழிலை செம்மையாக நடத்துவீர்கள். பூர்விகச் சொத்துகளில் இருந்து வருமானம் வரத் தொடங்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் செலவு செய்து கடையை அழகுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் இரட்டிப்பாகும்.

அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் பாராமுகத்தை எதிர்கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் மற்றவருக்கு உதவி செய்து மகிழ்வீர்கள். பெண்கள் தக்க நேரத்தில் ஆகாரமும் ஓய்வும் எடுத்துக் கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் உடற்பயிற்சிகளில் தவறாமல் ஈடுபடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - அக்.2.

