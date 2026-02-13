Webstories

வார பலன்கள் - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

புதிய முயற்சிகளைச் செயல்படுத்துவீர்கள். வாராக் கடன்களும் வசூலாகும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் முக்கிய அதிகாரிகள் கருணை காட்டுவார்கள்.

வியாபாரிகளுக்கு வண்டி வாகன பராமரிப்புச் செலவுகள் உண்டாகும். விவசாயிகளுக்கு புதிய குத்தகைகள் உண்டாகும்.

அரசியல்வாதிகள் மக்களுக்கு உதவும் பொதுநலக் காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு எதிர்பார்த்த வருமானம் கிடைக்கும்.

பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தினரிடம் நன்மதிப்பைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

