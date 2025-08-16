சிரி... சிரி...

'அக்கா... கை மாத்தா ஆயிரம் ரூபாய் தாங்களேன்?'
'என்னம்மா... கையில் மருதாணி வச்சிருக்கேனே... நாளைக்கு வா பார்க்கலாம்!'
-பண்ருட்டி பரமசிவம்
'சார்... என் கல்யாணத்துக்கு விவசாயக் கடன் வேணும்...?'
'அது எப்படி முடியும்...?'
'கல்யாணம்தான் ஆயிரம் காலத்துப் பயிராச்சே... '
-கீதா சீனிவாசன், சென்னை-63.
'என்னங்க... இவ்ளோ கடன் வாங்கி வைச்சிருக்கீங்க?'
'எல்லாம் உன்னைக் காதலிக்கும்போது வாங்கினதுதான்.'
-ஏ.மூர்த்தி, திருவள்ளூர்.
'ஹலோ சார்.... ராமசாமி இருக்காரா?'
'உங்களுக்கு யார் வேண்டும்...ப்யூன் ராமசாமியா, மானேஜர் ராமசாமியா?'
'என்கிட்ட பத்து லட்சம் கடன் வாங்கின ராமசாமி!'
'தமிழில் எனக்குப் பிடிக்காத வார்த்தை 'கடன்'தான்...'
'அப்போ எனக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கைமாத்தா கொடுங்க சார்...'
'அந்தாளு உங்களைச் சகட்டுமேனிக்கு திட்டிட்டு போறான்... நீங்க சிரித்தபடி பதில் பேசாமல் இருக்கீங்க?'
'கொடுத்த கடனைத் திருப்பி வாங்குற வரைக்கும் அப்படியே இருந்தாகணும் சார்'
-வி.ரேவதி, தஞ்சாவூர்.
'என் பையன் ஆயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கினானா? எதுக்காக வாங்கினான்?'
'ஆமாம் சார்... ஏதோ பேஸ்புக் வாங்கணும்னு சொன்னான்... அதான் கொடுத்தேன்'
'வாழ்க்கையில் தற்கொலை தீர்வாகாது... எதையும் மனசை விட்டு பேசணும் சார்...'
'சரிங்க... ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கடன் தாங்க?'
'பேங்கில் பத்து லட்சம் இருக்கு'
'அப்படியா... எனக்கு ரெண்டு லட்சம் கடன் தாங்களேன்.'
'நான் சொன்ன பத்து லட்சமும் கடன்தான்.'
'உங்களோட மாட்டை கட்டிப் போட மாட்டீங்களா? அது எங்க வீட்டு தோட்டத்துல வந்து மேயுது?'
'அது லோனில் வாங்கின மாடு... மாதம் ஒருமுறை கட்டினால்போதுமுன்னு பேங்க் மேனேஜர் சொன்னாரு!'
-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.
'அவன்கிட்ட கடன் கொடுத்தா மறந்துடணும்...'
'ஏன் அப்படி?'
'பழைய கடனோடு சேர்த்து தர்றேன்னு மீண்டும், மீண்டும் கடன் கேட்பான். அதனாலே விட்டுடணும்...'
-தமிழ், பேரணாம்பட்டு.
