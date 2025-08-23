சிரி... சிரி...

'உடம்பைக் குறைக்கணும் டாக்டர்...'
'இரவு ரெண்டு சப்பாத்தி மட்டும் சாப்பிடுங்க!'
'அது சாப்பாட்டுக்கு முந்தியா?, பிந்தியா டாக்டர்...?'
-க.நாகமுத்து, திண்டுக்கல்.
'நீங்க தினமும் நடக்கணும்...'
'எங்க ஏரியாவுல நாய் தொல்லை ஜாஸ்தி டாக்டர்...'
'அப்போ தினமும் ஓடுங்க...'
-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.
'ஏன் இப்படி அடிபட்டு வந்தீங்க?'
'ஆமாம் டாக்டர்... உங்கக்கிட்ட வந்து கட்டு போட்டுக்கவே...!'
-பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.
'கதவைச் சாத்தி திறக்கும்போது இவர் 'க்ரீச்'னு சத்தம் போடுறார் டாக்டர்...'
'கதவு என்ன சவுன்ட் போடுது...?'
'இவர் போடுற சத்தத்தில் அது சரியா காதில் கேட்கலை...'
-ஏ.நாகராஜன், பம்மல்.
'நேத்து நைட்டு 12 மணிக்கு எதுக்கு பிரட் எடுத்துச் சாப்பிட்டீங்க?'
'நர்ஸம்மா... நேத்து 12 மணியோட அந்த பிரட் எக்ஸ்பயரி ஆச்சு. அதான்...'
-நடேஷ்கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.
'நீங்க பீஸை தரவே வேணாம்.'
'ஏன் டாக்டர்...?'
'வரும்போது எல்லாம் எனக்கு ரெண்டு பேரை அறிமுகம் செஞ்சி வைக்கிறீங்களே...'
'பீஸ் குறையாதா டாக்டர்...?'
'குறையும். நீங்க நிறைய சந்தேகங்களைக் கேட்காமல் இருந்தால்...'
'மத்தவங்க மாதிரி நீங்க ஏன் மருந்துகளை ஆடித் தள்ளுபடியில் கொடுக்கக் கூடாது...?'
'தரலாம்.. ஆனா, காலாவதியான மருந்து, மாத்திரைகளைத்தான் நீங்க வாங்குவீங்க!'
-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.
'தூக்கத்துல தினமும் என் ஹஸ்பெண்ட் ஒரே பேத்தலா பேத்தறாரு... டாக்டர்!'
'முழிச்சிட்டிருக்கும்போது பேத்தாமல் இருக்காருல்ல?'
'பகல் முழுக்க வாயே திறக்க மாட்டாரே... '
'குளிர் ஜுரமுன்னு அட்மிட் ஆனவரு.. நர்ஸ்கிட்ட கடலை போட ஆடம்பிச்சிட்டாரே?'
'குளிர்விட்டு போயிருக்கும்...'
'நான் இப்போ ஆபரேஷன் தியேட்டரில் முக்கியமான ஆபரேஷனில் இருக்கேன். அப்
புறமா பேசறேன்மா...?'
'நானும் ஆபரேஷன் தியேட்டரில்தான் இருக்கேன். உங்களுக்குப் பின்னால் மூன்றாவது வரிசையில் பாருங்க!'
'தூக்கத்துல என் புருஷன் சத்தமா சிரிக்கிறாரு டாக்டர்...'
'சிரிச்சிட்டு போறாரு... அதுல உனக்கென்னம்மா கஷ்டம்?'
'என்னைப் பார்த்து நக்கலா சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கே... டாக்டர்...'
'நர்ஸ்... என்னோட ஸ்டெத்தாஸ்கோப் கடைசியில எங்கம்மா இருந்திச்சி...?'
'என்னோட கழுத்தில்தான் டாக்டர்...'
'அந்த நோயாளி ரொம்ப விஷமம்டி...'
'ஏன் அப்படிச் சொல்றே...?'
'பாவம்னு நினைச்சு வாயில் மாத்திரையைப் போட்டா, விரலைச் செல்லமா கடிக்கிறான்டி...'
'இப்போவெல்லாம் ஞாபக மறதி அதிகமாச்சு டாக்டர்...'
'டோக்கனை குடுக்க மறந்துட்டீங்களா?'
'இல்லை... டோக்கனை எடுத்துப் போய் டீக் கடையில் டீ கேட்டுட்டேன்...'
-வி.ரேவதி, தஞ்சாவூர்.
