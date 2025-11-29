தினமணி கதிர்

வீடுகள், கோயில்களில் வழிபாடு செய்ய நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் மலர் மாலைகள் வாடி வதங்கியவுடன், அவற்றைக் குப்பைத் தொட்டியில் தூக்கிப் போடுவது வழக்கம்.
வாடிய மலர்களால் வாய்ப்பு...
தாம்பரம் மனோபாரதி

வீடுகள், கோயில்களில் வழிபாடு செய்ய நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் மலர் மாலைகள் வாடி வதங்கியவுடன், அவற்றைக் குப்பைத் தொட்டியில் தூக்கிப் போடுவது வழக்கம். அவ்வாறு வாடி, காய்ந்த மலர் மாலைகளை வணிக வாய்ப்பாகக் கருதி, புதுமையான தொழிலாக, புனிதமான சேவையாக மேம்படுத்தியுள்ளார் சென்னையை அடுத்த தாம்பரம் ஸ்ரீசாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரிப் பேராசிரியர் தனுஜா.

அவரிடம் பேசியபோது:

'ஸ்ரீசாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள சாயிபாபா கோயிலுக்கு ஏராளமான பக்தர்கள் வியாழக்கிழமைகளில் வருகை தந்து, வழிபாடு செய்வர். அவ்வாறு வழிபட வருவோர் அணிவிக்கும் ஏராளமான மலர் மாலைகள் மறுநாள் அகற்றப்பட்டு டிராக்டரில் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. இது வீணாகிறதே? என்று நினைத்தபோது ஏற்பட்ட யோசனைதான், காய்ந்த மலர் இதழ்களைக் கொண்டு மலர் வாசனை கொண்ட தூபம் தயாரிக்கும் திட்டம்.

வதங்கிய மலர்கள், மாலைகளை வீட்டுக்கு எடுத்துச் சென்று மொட்டை மாடியில் துணியை விரித்து உலர்த்தி நன்கு காய வைத்தேன். பின்னர், காய்ந்து சருகாகிப் போனவற்றை மிக்சியில் அரைத்து, தூளாக்கி தூபம் தயாரித்தேன். இந்தத் தூபத்தை ஏற்றி பரிசோதனை செய்தபோது, நறுமணம் கலந்த புகை அறை முழுவதும் மலர் வாசனையை நிரப்பியது.

இவற்றில் வாடிய ரோஜா, மல்லிகை மலர்களைத் தனித்தனியாகப் பிரித்து தூபங்கள் தயாரித்தபோது, அவற்றில் இருந்து வெளிவந்த புகை, அந்தந்த மலர்களுக்கே உரித்தான நறுமணத்தை வெளிப்படுத்தியது.

எனது ஆராய்ச்சி, தூபம் தயாரிப்பு வணிகத் திட்டத்தை ஸ்ரீசாய்ராம் கல்விக் குழுமத் தலைவர் சாய் பிரகாஷ் லியோமுத்துவிடம் விளக்கினேன். உடனே அவர் இந்தத் திட்டத்தை வரவேற்றார். இதோடு, அவர் கல்லூரி வளாகத்தில் மாணவர்களின் ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்க அமைத்து இருக்கும் ஸ்ரீசாய்ராம் புத்தாக்க ஊக்குவிப்பு பவுண்டேஷன் தொழிற்கூடம் மூலம் ரூ. 5 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கினார். பின்னர், அவரே தூபம் தயாரிப்புத் தொழிலையும் தொடங்கி வைத்தார்.

தற்போது 5 பெண் பணியாளர்கள் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

எனது ஏஜிசாய்மோ ஆர்கானிக் நிறுவனத்தில் மாதம் சராசரி 5,000 தூபங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு, விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகிறது. தற்போது கல்லூரி வளாகத்தினுள் உள்ள சாயிபாபா கோயில், அம்பத்தூர் பெருமாள் கோயில் உள்ளிட்ட சில கோயில்களில் இருந்து பெறப்படும் மலர் மாலைகளைக் கொண்டு தூபம் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளேன்'' என்கிறார் பி.தனுஜா.

