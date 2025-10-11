சிரி... சிரி...
தினமணி கதிர்

சிரி... சிரி...

'ஏம்பா... இந்த பிளாட்பாரம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவே?'' 'வாங்கிப் போட்ட ஏதாச்சும் ஒரு ஃபிளாட்ல தங்கியிருப்பேன், தாயி!''
Published on

'ஏம்பா... இந்த பிளாட்பாரம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவே?''

'வாங்கிப் போட்ட ஏதாச்சும் ஒரு ஃபிளாட்ல தங்கியிருப்பேன், தாயி!''



'என்ன டாக்டர்... மாத்திரைகளை ஸ்நாக்ஸ் டப்பால போட்டுக் கொடுக்குறீங்க?''

'தினமும் சாப்பிட நீங்க மறக்க மாட்டீங்களே!''



'ரெண்டு டீ கேட்கிறீங்களே... இன்னொன்னு யாருக்கு?''

'அதுவும் எனக்குத்தான்... டீ விலை ஏறிப்போறதுக்குள்ள சுதாரிச்சுக்கணுமில்லே!''

-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.

'நமக்குள்ள கருத்து வேற்றுமையே வராது, டார்லிங்!''

'எதை வச்சுச் சொல்றீங்க?''

'உன் கருத்தே என் கருத்தா இருக்கும்போது எப்படிக் கருத்து வேற்றுமை வரும்?''



'இந்தப் புத்தகத்தை ஒரு தடவை படிச்சா போதும்... நம்ம கவலையில பாதித் தீர்ந்திடும்!''

'அப்ப ரெண்டு தடவை படிச்சா... முழுக்கவலையும் தீர்ந்திடும்னு சொல்லுங்க!''



'ஜவுளிக்கடை வளாகத்துல பார்க் ஒண்ணு கட்டுறாங்களே, எதுக்கு?''

'லேடீஸ் ஜவுளி செலக்ட் பண்ணி முடியிற வரைக்கும் புருஷன்காரங்க குழந்தைகளோட விளையாடி அவங்களைப் பார்த்துக்கவாம்!''



'கிச்சன்ல ராத்திரி திருடன் பாத்திரங்களை உருட்டுற சத்தம் கேட்டும் ஏன் என்னை எழுப்பலை?''

'நீங்கதான் நாளைய சமையலுக்குக் கொண்டைக்

கடலை ஊறவைக்கிறீங்கன்னு நினைச்சுட்டேன்!''



'மாஸ்டரை கூப்பிட்டு ஹோட்டல் முதலாளி வறுத்து எடுக்கிறாரே, ஏன்?''

'பொரியல் சரியா வருபடலைன்னு ஏகப்பட்ட கம்ப்ளெயிண்டாம்!''



'அந்த சாமியார்கிட்ட வயசானம்மா ஏதோ சொல்லிட்டுப் போகுதே... யாருங்க அது?''

'சாமியாரோட மாமியாராம்!''



'டான்ஸ் தெரிஞ்ச பொண்ணை கட்டிக்கிட்டது தப்பாப் போச்சு!''

'என்னாச்சு சார்?''

'வீட்டுல ஒரே ஆட்டமா ஆடுறா!''

-வி.ரேவதி, தஞ்சாவூர்.

'என் புருஷன் பேசுற அத்தனை கெட்ட வார்த்தைகளையும் என் மகன் பேசுறான்டி!''

'அது கெட்ட வார்த்தை இல்லடி... உன் புருஷனிடம் கேட்ட வார்த்தைங்க!''

-எம். அசோக் ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.

'காதை கடிச்சிட்டுப் போறாளே... என்ன மேட்டர்?''

'நான் நகம் கடிப்பது தப்புங்கறா!''

-பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

'நாயோட வாக்கிங் போன என் கணவரைக் காணலை!''

'அடப் பாவமே! ரெண்டுமே வாயில்லா ஜீவன்களாச்சே!''



'வீட்டுல காத்து வசதி எல்லாம் எப்படி?''

'என்ன அப்படிக் கேட்டுட்டீங்க... சுவிட்ச் போடாமலே ஃபேன் வேகமா சுத்துமுன்னா பாருங்களேன்!''



'டாக்டருக்குத்தான் ஒரு பேஷண்ட்கூட வரலையே... அப்புறம் எதுக்கு நர்ஸ் பேஸின்ல தண்ணி எடுத்துக்கிட்டுப்போறாங்க?''

'டாக்டர் முகத்தைக் கழுவிக்கிட்டு வீட்டுக்குப் போகப்போறாராம்!''

-தீபிகா சாரதி, சென்னை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

சிரி... சிரி...
X
Dinamani
www.dinamani.com