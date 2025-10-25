ஆயுள் காக்கும் ஆயுர்வேதம்: சிறுநீரகச் செயல்திறனை வலுவூட்ட வழி என்ன?

நான் பிறப்பிலேயே ஒரு சிறுநீரகத்துடன்தான் பிறந்தேன். தற்சமயம் வயது அறுபத்து இரண்டு ஆகிறது. நீண்ட வருட சர்க்கரை உபாதை, ரத்தக் கொதிப்பினால் சிறுநீரகத்தின் வடிகட்டும் திறன் குறைந்துவிட்டது. அதை அதிகரித்து, சிறுநீரகச் செயல்திறனை வலுவூட்டும் ஆயுர்வேத மருந்து உள்ளதா?
-செல்வம், வேலூர்.
மனித உடலில் சிறுநீரகம் ஓர் அமைதியான காவலாளி. அது தினமும் ரத்தத்தில் இருக்கும் நச்சுகளை வடிகட்டி, நீரின் அளவையும் உப்பின் சம நிலையையும் தக்கவைக்கிறது. நம் வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம், அதிகப்படியான மருந்துகள், குறைந்த தண்ணீர் பழக்கம், உப்பும் புரதமும் அதிகமாக உட்கொள்வது ஆகியவை சிறுநீரகத்தின் செயல்திறனைப் படிப்படியாகப் பாதிக்கின்றன.
நவீன மருத்துவத்தில் சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டை அளவிட ஈஜிஎஃப்ஆர் (எஸ் டிமேட்டட் க்ளோமெருலர் ஃபில்ட்ரேஷன்) என்ற அளவுகோல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் அளவு குறைந்ததால் சிறுநீரகங்கள் மெதுவாகப் பாதிக்கப்படுவதைக் குறிக்கும். சிறுநீரகம், அதன் குழாய்கள், சிறுநீர்ப்பை ஆகியவற்றைத் துல்லியமாக வைத்திருப்பதே ஆரோக்யத்தின் அடித்தளம் என ஆயுர்வேத வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஆயுர்வேதம் உடலை தோஷ, தாது, மலம் என மூன்றின் அடிப்படையில் விளக்குகிறது. சிறுநீரகம் பித்தத்தின் இயல்பையும் கபத்தின் நிலையையும் சமநிலைப்படுத்துகிறது. உடலில் ஆமம் (செரிமானிக்காத கழிவு) தேங்கிவிட்டால், அது சிறுநீர்க்குழாய்களை சோர்வடையச் செய்கிறது. இதனை நீக்க, இயற்கையாகச் சுத்திகரிக்கும் மூலிகைகள் ஆயுர்வேதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் முக்கியமானவை சரக்கொன்றைப்பட்டை, திரிபலா மற்றும் திராட்சை.
சரக்கொன்றைப்பட்டை நம் நாட்டில் 'அவுரி மரம்' என அழைக்கப்படுகிறது. இதன் பட்டை, பூ, காய் அனைத்தும் மருத்துவக் குணம் கொண்டவை. உடலில் தேங்கியுள்ள நச்சுகளை வெளியேற்றி பித்த - கப தோஷங்களைச் சமப்படுத்துகிறது. சிறுநீரகங்களின் செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்கிறது. ஆயுர்வேத நூல்களில் இது உடலில் தேங்கியுள்ள மலங்களைக் குறைக்கும் மருந்தாகவும் ரத்தத்தைச் சுத்திகரிக்கும் பொருளாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தான்றிக்காயின் கூட்டு மருந்தாகிய திரிபலா உடலில் உள்ள ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் மற்றும் அழற்சிகளைக் குறைத்து சிறுநீரகங்களின் வடிகட்டும் சக்தியை மேம்படுத்துகிறது. இதனை நீண்ட காலம் அளவோடு உட்கொள்வது ஜீரண சக்தியையும் ரத்தச் சுத்தத்தையும் சிறுநீரக நலத்தையும் பேணுகிறது.
திராட்சை சிறுநீரகங்களுக்குத் தணிவான ஊட்டச்சத்து அளிக்கிறது. இது இயற்கையான சிறுநீர் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும். அதேசமயம், உடலின் நீர் அளவை சமநிலைப்படுத்தும் திறன் கொண்டது. இதன் சாறிலுள்ள ஆன்டி - ஆக்சிடன்ட்கள் ரத்தத்தில் உள்ள நச்சுகளை அகற்றி, சிறுநீரகக் குழாய்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பேணுகின்றன. திராட்சை (உலர்வகை) உடலுக்குச் சக்தி, மனதுக்கு அமைதி, தோலுக்கு ஒளி அளிக்கும் இயற்கை மருந்தாகும்.
'அறுவை சிகிச்சையின் தந்தை' எனப் போற்றப்படும் ஆயுர்வேத மருத்துவர் ஸூஸ்ருதர் குறிப்பிட்டுள்ளபடி சரக்கொன்றைப்பட்டை, திரிபலா மற்றும் உலர்திராட்சை சேர்ந்து உடலை மல விஷயங்கள் எனப்படும் கழிவுகளிலிருந்து சுத்திகரிக்கின்றன. இதனால் சிறுநீர்க் குழாய்கள் திறந்து சிறுநீரகத்தின் பணி எளிதாகிறது. இந்த மூவுருக் கலவையை நீர் வடிந்த வடிவில் (கஷாயம்) அல்லது பிசினாக வடிகட்டிக் குடிப்பது சிறுநீரகச் செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார்.
இதன் கலவை சிறுநீரக நோயாளிகளின் ஈஜிஎஃப்ஆர் மதிப்பை மெதுவாக உயர்த்துகிறது. சிறுநீரகத் திசுக்களின் மறுவளர்ச்சியைத் தூண்டுகின்றன. நவீன மருத்துவ சிகிச்சைகளுடன் இணைந்து அளவோடு இந்த மூலிகைகளைப் பயன்படுத்துவதால் சிறுநீரகப் பாதிப்பைப் பெருமளவு தவிர்க்கலாம்.
பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்: தினமும் காலை அல்லது மாலை வெதுவெதுப்பான நீரில் இந்த மூன்று மூலிகைகளின் கஷாயம் சுமார் ஐம்பது மில்லி அளவு வெறும் வயிற்றில் குடிக்கலாம். தினமும் போதிய அளவு தண்ணீர் குடிப்பதும், மிதமான உடற்பயிற்சி செய்வதும் அவசியம்.
உடல் - மன சமநிலைக்கு வழிகாட்டும் ஆயுர்வேத மூலிகைகள், மனிதர்களுக்கு வழிகாட்டும் நம்பகமான தோழர்கள். சிறுநீரக ஆரோக்கியத்துக்கான இயற்கை வழியைத் திறந்து வைக்கும் இந்த மூலிகைகளை, நவீன மருத்துவத்தின் துணையுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்தினால் சிறுநீரக நோய்களைத் தடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் முடியும்.
(தொடரும்)
