சிரி... சிரி...

'இந்த ஹோட்டல் வித்தியாசமானதா, எப்படி?''
'இங்கே எல்லா லாங்குவேஜ் பேப்பர் ரோஸ்ட்டும் கிடைக்குமாம்!''
'இனிமே ஆபீசுக்கு லேட்டா வரமாட்டீங்கன்னு சொல்றீங்களே... டூ வீலர் வாங்கிட்டீங்களா?''
'பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வாங்கிட்டார்... தினமும் அவர்கிட்ட லிப்ட் கேட்டு வந்துடுவேன், சார்!''
'திருடன் உன் மனைவியை பெயர் சொல்லிக் கூப்பிட்டானாமே?''
'ஆமா... 'கீதா கீதா'ன்னு அவ பெயரைச் சொல்லிக் கூப்பிட்டான். அப்புறம்தான் தெரிஞ்சது... அவன் பீரோ சாவியைத்தான் 'கீ... தா'ன்னு கேட்கிறான்னு!''
'சாப்பிட வந்தவர் கூட என்ன பிரச்னை?''
'பேப்பர் ரோஸ்ட் ஒரு ஸ்கொயர் கேட்கிறார், முதலாளி!''
-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.
'பாகவதர் ரொம்ப நல்லாப் பாடுறார்...''
'அதுக்காக, என்னோட தொடையில நீங்க தாளம் போட்டு ரசிக்கிறது ரொம்பத் தப்பு, சார்!''
'சாதா இட்லி ஒரு பிளேட்!''
'அப்புறம்?''
'தட்டு இட்லி ஒரு தட்டு!''
-பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.
'பதுங்குக் குழியில் கூட
சிசிடிவி கேமரா அமைச்சிருக்காங்களே?''
'மன்னர் அங்கு என்ன கூத்தடிக்கிறார் என்று மானிட்டரில் கண்காணிக்க ராணியின் ஏற்பாடாம்!''
'ஒரே பையன்கிறதால செல்லமா வளர்த்துட்டோம்!''
'நேரடியா விஷயத்துக்கு வாங்க... உங்க பையனுக்குச் சமைக்கத் தெரியுமா, தெரியாதா?''
'நீ கோபப்படாமல் இருந்தா எவ்வளவு அழகாயிருக்கே... தெரியுமா?''
'எதையாவது பேசி என் கோபத்தைக் கிளறாதீங்க!''
'தூங்க அடம் பிடிச்ச என் குழந்தைகிட்ட ஒரே ஒரு கேள்விதான் கேட்டேன்... கண்ணை மூடிக்கிட்டுத் தூங்கிட்டான்!''
'அப்படி என்ன கேட்டீங்க?''
'தூங்கப் போறீயா... இல்ல பாட்டுப் பாடி நான் தூங்க வைக்கட்டுமான்னு!''
-வி.ரேவதி, தஞ்சை
'உன் கணவர் சண்டே பிறந்தவர்தானே?''
'என்கூட சண்டை போடணும்னே பிறந்தவர்!''
-கே.ஜி.எஃப்.பழனிசாமி, கிழக்குத் தாம்பரம்.
'கடன் தீர நான் எந்தக் கோயிலுக்குப் போகணும்?''
'கடன் தீரணும்னா முதல்ல நீ வேலைக்குத்தான் போகணும்!''
-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.
'டார்லிங் ! நாம தனியா பிரிஞ்சுபோய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றீயே, ஏன்?''
'நீங்கதானே கல்யாணத்துக்குப் பிறகும் நாம சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க!''
-எம்.பி. தினேஷ், இடையர்பாளையம்.
'கல்யாணமானவங்க ஜாதகத்தைக் கொண்டு வந்திருக்கிறீங்களே, என்ன பார்க்கணும்?''
'இவங்க டைவர்ஸ் ஆகாம சேர்ந்து வாழ்வாங்களான்னு கொஞ்சம் பார்த்துச் சொல்லுங்க!''
-கே.நாகலட்சுமி, உள்ளகரம்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.