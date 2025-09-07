சிரி... சிரி...

'எங்க வீட்டைப் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சவங்கள்தான் திருடியிருப்பாங்கன்னு தோணுது சார்...'
'எப்படிச் சொல்றீங்க?'
'பீரோவையெல்லாம் திறக்காமல், துவரம் பருப்பு டப்பாவுல வச்சிருந்த நகைகளை மட்டும் எடுத்திட்டுப் போயிருக்காங்களே!'
'எந்த ஏரியாவில் பிக் பாக்கெட் நடந்தது?'
'ஷர்ட் பாக்கெட்டில்தான், சார்!'
'பட்டப் பகலில் உங்க பேங்கில் புகுந்து நகைகளைத் திருடிட்டுட்டுப் போயிருக்காங்களே?'
'என்ன பண்றது... பெரிய தொழிலதிபர்
களுக்கு லோன் கொடுத்ததா நினைக்க வேண்டியதுதான்!'
'பீரோ சாவி கேட்டு உன் மனைவியைத் திருடன் மிரட்டினப்போ நீ எதுவும் சொல்லவில்லையா?'
'ஏன் சொல்லலை... 'சாவியை கொடுத்துடும்மா'ன்னு சொன்னேனே!'
-வி.ரேவதி, தஞ்சாவூர்.
'சார்... என் பக்கத்து வீட்டுக்காரியைக் காணலை...'
'அதுக்கு நீங்க வந்து ஏன் புகார் கொடுக்கறீங்க?'
'சார்... அவங்க என்னோட தங்க நகையை வாங்கிப் போட்டுக்கிட்டுப் போயிட்டாங்க!'
-தீபிகா சாரதி, சென்னை.
'ஒரே நாளில் இப்படி பல வீடுகளில் திருடறீயே... எப்படி முடியுது கபாலி?'
'ஒரு நாளைக்கு இரண்டு ஷிப்ட் வேலை பார்க்கிறேன்... சார்!'
-எம்.பி.தினேஷ், கோவை-25.
'பைக் திருடு போனதுக்கு ஒரு மாசம் கழிச்சு புகார் தர்றீங்களே... இதுவரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டிருந்தீங்க ?'
'பக்கத்து ஏரியாவுல ஒரு பைக்கை திருடி ஓட்டிக்கிட்டிருந்தேன்... சார்!'
'பூட்டை உடைக்காமல் அந்த வீட்டில் எப்படித் திருடினே?'
'பூட்டிட்டதா நினைச்சு அந்த வீட்டுக்காரங்க பூட்டுப் போடாமலேயே ஊருக்குப் போயிருக்காங்க , சார்!'
-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.
'சார்... பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்னைத் தினமும் திட்டுறான்...'
'பதிலுக்கு நீயும் திட்ட வேண்டியதுதானே... இதுக்கெல்லாம் புகார் தர்ற வந்துட்டியா?'
'இல்லை சார்... அவன் கையில் தடியோட நின்று திட்டுறானே!'
-பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.
'பக்கத்து வீட்டிலே நேத்துதான் புதுசா வைர நெக்லஸ் வாங்கி வந்திருக்காங்க!'
'உங்க வீட்டில் திருடிட்டு அங்கேதான் போகப் போறேன்மா...'
'அப்படியா... இந்தா பீரோ சாவி... எங்க வீட்டில் திருடிட்டு அங்கே சீக்கிரமா போ!'
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.