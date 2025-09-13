சிரி... சிரி...

'நான் என் மனைவியோடு நிம்மதியா இருக்கேன்...'
'அது எப்படி?'
'அவ தனியா மொபைல் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பா... நான் தனியா உட்கார்ந்து என் மொபைல் பார்ப்பேன்!'
-நடேஷ்கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.
'என் மகளை எத்தனை நாளா காதலிக்கிறே?'
'உங்க மொபைலுக்கு டாப்அப் பண்ணிக் குடுக்க ஆரம்பிச்சேனே... அப்போ இருந்துதான் மாமா!'
-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.
'டாக்டர்... என் மனைவியோட தொண்டையில் சிம்கார்டு மாட்டிக்கிச்சு...'
'பேச முடியுதா?'
'பேச முடியாது, டாக்டர். சிம்கார்டில் பேலன்ஸ் இல்லையே!'
'என்ன... உங்க குரல் நடுங்குது?'
'அது வேற ஒண்ணுமில்லை... என் செல்போன் மழை தண்ணீரில் விழுந்துவிட்டது!'
'அவரு பெரிய சவுண்ட் பார்ட்டி!'
'எப்படி?'
'யாரிடம் போனில் பேசினாலும் மற்றவங்களைப் பேச விடாமல் சவுண்டா கத்துவாரு!'
'எங்க எம்.எல்.ஏ. 24 மணி நேரமும் வாட்ஸ் அப்-ல இருப்பாரு...'
'தொகுதியில எப்ப இருப்பாரு?'
-தீபிகா சாரதி, சென்னை.
'அமைச்சரே... எதிரி மன்னன் வாட்ஸ் அப்பில் ஏதோ தகவல் அனுப்பியிருக்கிறாரே... என்னவாம்?'
'நீர் ஓடும்போது கையில் வாளை எதற்குச் சுமக்க வேண்டும். போட்டுவிட்டு ஓடினால் நிராயுதபாணியை நான் துரத்த மாட்டேன் என்றுள்ளது மன்னா!'
-ரத்னம் மரகதம், கோவை-15.
'எதுக்காக இப்படி வேகமாய் படிக்கட்டு வழியா இறங்குறீங்க?'
'என் செல்போன் மாடியில் இருந்து விழுந்துவிட்டது!'
'இந்த நேரம் விழுந்திருக்குமே?'
'இன்னும் விழுந்திருக்காது சார்... அதில் டைம் ஐந்து நிமிடம் ஸ்லோ!'
-ஏ.எஸ்.கோவிந்தராஜன், சென்னை.
'அந்தாளு சரியான டூபாக்கூர் பார்ட்டின்னு சொல்றீயே... எப்படி?'
'ஆப்பிள் போன் வாங்கப் போனாராம். விலை ரொம்ப அதிகமாய் இருந்ததாலே ஆரஞ்சு போன் வாங்கிட்டு வந்திருக்காராம்!'
'அந்த அம்மாவுக்கு போன் பண்ணா, 'நீங்கள் அழைத்த நபர் தொலைக்காட்சித் தொடர் பார்த்துக்கொண்டிருப்பதால் ஒரு மணி நேரம் கழித்து அழைக்கவும்'னு வாய்ஸ் மெசேஜ் வருதே?'
'அந்த அம்மாவே அப்படிப் பேசியிருக்கும், சார்!'
-வி.ரேவதி, தஞ்சாவூர்.
'புலம்பியடியே வருகிறீர்களே... போருக்குத் தேவையான எதையாவது மறந்துவிட்டீர்களா?'
'ஹெட் ஃபோனை எடுக்காமல் வந்துவிட்டேன், அமைச்சரே!'
-அ.ரியாஸ், சேலம்.
'நீயும் உன் மாமியாரும் சண்டையே போட்டுக்கிறதில்லையாமே?'
'ஆமாம்... புதுப்புது சீரியல்களை மொபைல்ல பார்க்கவே எங்களுக்கு நேரம் பத்தமாட்டேங்குதே!'
-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.