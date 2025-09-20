சிரி... சிரி...

டாக்டர்... எனக்கு அடிக்கடி தும்மல் வருது!'
உடனே ஏன் இங்கு வரலை?'
இருமலும் வரட்டும்னு வெய்ட் பண்ணேன், அதான்!'
பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.
உங்க வீட்டுக்காரருக்கு நிம்மதி தேவை. அதனால் இந்த மாத்திரையைச் சாப்பிட வேண்டும்!'
அவருக்கு அதை எப்போது தரணும், டாக்டர்?'
இந்த மாத்திரை அவருக்கு இல்லை... உங்களுக்குத்தான்!'
நடேஷ்கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.
டாக்டர்... ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால் நடந்த விஷயங்கள் ஞாபகத்துக்கு வர்ற ஏதாவது மாத்திரை இருக்கா?'
நானும் எம்.பி.பி.எஸ். முடிச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு... இருங்க யோசிச்சு எழுதித் தர்றேன்!'
எம்.சுப்பையா, கோவை.
சர்க்கரை 140 இருக்கிறது நார்மலா டாக்டர்?'
இணையத்தில் செக் பண்ணிப் பாருங்களேன்!'
-அ.ரியாஸ், சேலம்.
அவர் ஒரு போலி டாக்டர்...'
எப்படிச் சொல்றே?'
அடிக்கடி மயக்கம் வருதுன்னு சொன்னா... நடந்து வருதா? தவழ்ந்து வருதா'ன்னு கேட்கிறாரு!'
தூக்கத்துல உங்க கணவர் நடக்
கிறார். அது வியாதி. அதுக்கு நீங்க ஏன் கோபப்படுறீங்க, மேடம்?'
என்னையும் துணைக்கு வரச் சொல்லிப்படுத்தாரு, டாக்டர்!'
என்.ஷாகிதா, ஈரோடு.
அந்த பேஷண்டுக்கு பல்ஸ் பார்த்தீங்களே... எப்படி இருக்குது?'
பார்த்தேன் டாக்டர்... ஒரேயொரு சிங்கப்பல் இருக்கு!'
அந்த கண் டாக்டர் ஏன் மிருகங்கள் படத்தை சுவர்ல மாட்டி வைச்சிருக்காரு?'
படிக்கத் தெரியாத ஆளுங்க வந்தா... மிருகங்
களைக் காண்பிச்சு கண் டெஸ்ட் பண்ணுவாரு!'
தீபிகா சாரதி, சென்னை5.
உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லையா... என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு?'
அதை ஏன் டாக்டர் கேக்கறீங்க?'
உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா சொல்ல வேண்டாம்... விடுங்க!'
கோபம் வந்துட்டா எனக்கு கை, காலெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிக்குது, சார்?'
எனக்கு அப்படியில்லை... என் பெண்டாட்டிக்கு கோபம் வந்தால்தான் எனக்கு உடம்பே நடுங்கும்!'
வி.ரேவதி, தஞ்சாவூர்.
