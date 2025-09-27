தினமணி கதிர்

சிரி... சிரி...

'உங்க மனைவிகிட்ட நீங்க எந்த வேலையும் சொல்றதில்லையா... ஏன்?''
சிரி... சிரி...
'எது சொன்னாலும் செய்யாதவகிட்ட எதுக்குச் சொல்லணும்னுதான்!''



'ஜோக் போட்டியில் எனக்கு முதல் பரிசா ஒரு லட்சம் கிடைச்சிருக்கு!''

'அப்ப 'ஜோக்பாட்' அடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்க!''



'உனக்கு கை, கால், உடம்பெல்லாம் நல்லாத்தானே இருக்கு... எதுக்கு நீ பிச்சை எடுக்கிறே?''

'கை , கால் நல்லபடியா இருந்தாத்தானே சாமி ஓடியாடி பிச்சை எடுக்க முடியும்!''



'பொண்ணு பேரு மின்னல்னு சொன்னதும் பையன் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டானாமே, ஏன்?''

'அவனுக்கு மின்னல்ல கண்டம்னு ஜோசியர் சொல்லி இருக்கிறாராம்!''

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.



'உங்க ராசிக்கு நீங்க இன்னைக்கு அமைதியா இருக்கணும்!''

'நான் கல்யாணம் ஆன நாளிலிருந்து அமைதியாதானே இருக்கேன்!''



'என்னம்மா! மொபைல்ல என் பெயரை ஃபயர் சர்வீஸ்னு பதிவு பண்ணி வச்சிருக்கே?''

'நீங்கதானே கூப்பிட்டா உடனே வருவீங்க, அதான்!''

-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.



'இந்தக் கதையில உப்பு சப்பே இல்ல!''

'புத்தகத்தைப் படிக்கக் கொடுத்தா... உங்களை யாரு டேஸ்ட் பண்ணிப் பார்க்கச் சொன்னது?!''



'அந்த டாஸ்மாக் கடையைச் சுத்தி தண்ணி வந்துருச்சு!''

'அப்ப கடைக்கு வெளியேயும் தண்ணி... உள்ளேயும் தண்ணின்னு சொல்லுங்க!''



'ரெண்டு கிளியையும் ஒரே கூண்டுல போட்டது தப்பாப்போச்சா, ஏன்?''

'இப்ப ரெண்டும் சீட்டு விளையாடுதுங்க!''



'இன்னைக்கு எங்க 'ஹெட்' ஆபீஸ்ல இருந்து ஆளுங்க வர்றாங்க!''

'அப்ப ஆபீஸ்ல எல்லாருக்கும் 'தலைவலி'ன்னு சொல்லுங்க !''

-வி.சாரதி டேச்சு , சென்னை-5.



'மன்னர் போர் முனையில் அரண்டு போய்விட்டாராமே, ஏன்?''

'எதிரி மன்னன் உடைவாளுக்குப் பதிலா பிஸ்டல் எடுத்துக்காட்டிட்டானாம்!''

-என்.ஷாகிதா, ஈரோடு.



'இந்தப் படம் பார்ட்-2 வரப்போகுது!''

' நீ எப்படிச் சொல்றே?''

'கடைசி வரை வில்லன் திருந்தலையே!''



'அவர் ஞாபக மறதி பேர்வழின்னு எப்படிச் சொல்றே?''

'படம் நல்லா இல்லைன்னு நேத்து பேட்டி கொடுத்துட்டுப் போனவர் இன்னைக்குத் திரும்ப படம் பார்க்க வந்திருக்காரே!''

அ.ரியாஸ், சேலம்.

