தினமணி கதிர்

சிரி... சிரி...

சாக்லேட் கேட்டு அழுத உங்க பையன் செல்போனை கொடுத்தவுடனே அழுகையை நிறுத்திட்டானே, ஏன்?
சிரி... சிரி...
Updated on
1 min read

'சாக்லேட் கேட்டு அழுத உங்க பையன் செல்போனை கொடுத்தவுடனே அழுகையை நிறுத்திட்டானே, ஏன்?'

'அவனே ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிப்பான்!'

-தீபிகா சாரதி, சென்னை- 5.

'பொண்ணோட அப்பா பிரபல சர்க்கரை நோய் சிறப்பு மருத்துவராம்!'

'அதுக்காக, பெண் பார்க்க வந்த மாப்பிள்ளை வீட்டாருக்கு பாகற்காய் ஜூஸ் கொடுக்கறது நல்லாயில்லை!'



'என்னப்பா சர்வர்... வாஷ் பேசின்ல தண்ணி வரலை?'

'டிப்ஸ் வைங்க, வரும்!'

-அ.ரியாஸ், சேலம்.

'இவரை ஏன் 360 டிகிரி அரசியல்வாதின்னு சொல்றாங்க?'

'எல்லா அரசியல் கட்சியிலும் ஒரு முழு ரவுண்ட் வலம் வந்துட்டாரு..!'

-மஞ்சுநாதன், பெங்களூரு.

'எஜமான்... உங்ககிட்ட பத்து வருஷமா வேலைப் பார்க்கிறேன்... என்னை நம்ப மாட்டேங்கிறீங்களே!'

'உன்னை நம்பாமலா வீட்டுச் சாவி அனைத்தையும் கொடுத்தேன்?'

'என்ன பயன்... ஒரு சாவியும் திறக்க மாட்டேங்குதே!'



'என்னங்க... குடிச்சிருக்கீங்களா?'

'இல்லையே?'

'பின் ஏன் சோத்துக்கு தயிருக்குப் பதிலா தோசை மாவை விட்டுப் பிசைந்து சாப்பிடுறீங்க?'



'காலையில இருந்து ஒவ்வொரு குப்பைத் தொட்டியா பார்த்துட்டு வர்றீங்களாமே ?'

'ஆமாம்... நீ தான் செயின் வேணும்னு கேட்டீயே... அதான், யாராவது குப்பைத்தொட்டியில போட்டு இருக்காங்களான்னு பார்த்தேன்!'

-நடேஷ்கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.

'வீட்டு லோன் கேக்கறீங்களே... எப்படிக் கட்டுவீங்க?'

'மேஸ்திரியை வச்சுக் கட்டுவேன், சார்!'



'இவன் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான திருடன்னு எத வச்சுச் சொல்றே?'

'திருடுன பணத்தை எண்ண வீட்ல 'நோட் கவுன்ட்டிங் மெஷின்' வச்சிருக்கானே!'



'இந்த ஆபீஸ்ல எக்கசக்கமா லஞ்சம் வாங்குறவர் இவர்தான்னு ஊழல் ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிங்க எப்படிக் கண்டுபிடிச்சாங்க?'

'ஏராளமான பாக்கெட்டுகள் வச்ச பேன்ட், ஷர்ட் போட்டிருந்தாராம்!'

-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.

'தலைவரோட வீடு கோட்டை மாதிரியில இருக்கும்... அப்படியும் எப்படி திருடன் நுழைஞ்சான்?'

'காவலர்கள் கோட்டை விட்டுட் டாங்களாம்!'



'சாப்பாடு கெட்டுப்போச்சு, தாயி!'

'அப்படியா... இப்பத்தானே பிரமாதமா இருக்குன்னு சொல்லி ஐயா சாப்பிட்டாரு, ராப்பிச்சை!'



'சோபா இல்லாட்டி எனக்குத் தூக்கமே வராது!'

'உங்க மனைவியோட பேரு 'சோபா'வா சார்?'



'கத்தியைக் காட்டி மிரட்டினவனை எப்படிப் பயந்து ஓட வச்சீங்க?'

'சத்தமா கத்தி, ஊரைக் கூட்டித்தான்!'



'என்னைக் கேட்காமல் என் கணவர் எதுவுமே செய்யமாட்டார்டீ !'

'லஞ்ச்சுக்கு என்ன மெனு வேணும்னு உன்னைக் கேட்டாரே... அதுலயே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்டி!'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

சிரி... சிரி...

Related Stories

No stories found.