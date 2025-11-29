ஞாயிறு கொண்டாட்டம்

'லிஃப்ட்' படத்தின் இயக்குநர் வினீத் வரப்பிரசாத் இயக்கத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண் நடிக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியிருக்கிறது.
'லிஃப்ட்' படத்தின் இயக்குநர் வினீத் வரப்பிரசாத் இயக்கத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண் நடிக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியிருக்கிறது. தலைப்பு ஏதும் முடிவு செய்யப்படாமல், படப்பிடிப்புப் பணிகள் நடந்து வந்தன.

இப்படத்தினை இடா புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. இதில் நாயகியாக ப்ரீத்தி முகுந்தன் நடித்துள்ளார். இப்படம் அடுத்த ஆண்டு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் இப்படத்துக்கு 'தாஷமக்கான்' என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டு, ஃபர்ஸ்ட் லுக் விடியோ வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. சென்னையில் குறைந்த விலையில் நல்ல சுவையான அசைவ உணவுகளுக்குப் பெயர்போன ஏரியாதான் இந்த 'தாஷமக்கான்'.

இதன் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் பேசியிருக்கும் ஹரிஷ் கல்யாண், ''தாஷமக்கான்' ஏரியா பற்றி நிறையப்பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால், அதன் உலகம் பற்றி நமக்குப் பெரும்பாலும் தெரியாது. அங்கிருந்துதான் சென்னை மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு அசைவ உணவு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. அசைவ உணவு தலைநகரம் என்றே சொல்லலாம்.

இந்தப் படத்தில் ராப் இசைப் பாடகராக நடித்திருக்கிறேன். இசைக் கலைஞர்களுடன் பழகி, அவர்களைப் பார்த்து அவர்களுடைய அசைவுகள், ஸ்டைல், ராப் பாடும் விதம் எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொண்டு நடித்திருக்கிறேன். ராப் இசை மூலமாக புரட்சியே செய்கிறார்கள். அப்படியான ராப் இசைக் கலைஞராகத்தான் நான் நடித்திருக்கிறேன்.

நிறையப்பேர் இந்தப் படத்தோட கதையைக் கேட்டு நடிக்கவில்லை. நான் அதை ஒரு சவாலாக எடுத்து, இந்தப் படத்தில் நடித்திருக்கிறேன். வடசென்னை பற்றி நிறையப்படம் வந்திருக்கிறது. ஆனால் இந்தப் படம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். நிச்சயம் உங்களுக்குப் பிடிக்கும்.'' என்று பேசியிருக்கிறார் ஹரிஷ் கல்யாண்.

