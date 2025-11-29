நீர்நிலைகளின் பாதுகாவலன்..!

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துக்கு உள்பட்ட பேராவூரணி அருகேயுள்ள நாடியம் என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முப்பத்தெட்டு வயது நிரம்பிய நிமல் ராகவன்.
துபையில் மின்னியல் பொறியாளராகப் பணியாற்றி வந்த நிமலன், கஜா புயல் காலத்தில் ஊருக்கு வந்துள்ளார். புயலின் தாக்கத்தை நேரில் கண்டவுடன் நீர்ப் பிரச்னைகளையும், நீர் அரசியலையும், அவசியத்தையும் அறிந்தார். அதன்பின்னர், அவர் 'மெகா பவுண்டேஷன்' என்ற நீர்நிலைகள் பராமரிப்பு அமைப்பைத் தொடங்கி சிறப்பாக நடத்தி வருகிறார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் பெரிய நீர்நிலையான கவிநாடு கண்மாயில் கடந்த ஆண்டு சீரமைப்புப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. நகரின் நெருக்கமாயுள்ள 1,118 ஏக்கர் பரப்பளவுடைய இந்தக் கண்மாய் நிரம்பினால், மாவட்டத்தின் பெரும் பகுதிக்கு ஆண்டு முழுவதும் தண்ணீர் கிடைக்கும். நீண்டு விரிந்து செல்லும் இவரது நீர்நிலைகள் சீரமைப்புப் பணியில், நாடு முழுமைக்கும் 283 நீர்நிலைகளை தண்ணீருள்ளவையாக மாற்றியிருக்கிறது.
குஜராத் மாநிலத்தில் 'பெரிய உப்புப் பாலைவனம்' என்றழைக்கப்படும் கட்ச் மாவட்டத்தில் 12 நீர்நிலைகளை சீரமைத்திருக்கிறார் நிமல் ராகவன். தாய் மண்ணில் தொடங்கிய இந்தப் பயணம் கென்யாவிலும், இலங்கையிலும் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தப் பெரும் பணி குறித்து நிமல் ராகவன் கூறியது:
'அடிப்படையில் எனது குடும்பம் இயற்கையோடு ஒன்றிய - விவசாயக் குடும்பம். எங்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் புரட்டிப் போட்ட கஜா புயல்தான், எனது வெளிநாட்டுப் பணியைத் துறக்க வைத்தது. பேராவூரணியில் நீர்நிலை பராமரிப்பைத் தொடங்கினேன்.
'தண்ணியில்லாத காட்டுக்கு மாற்றிவிடுவேன்' என்ற எச்சரிக்கை இன்றும்கூட அரசுப் பணியாளர்களுக்கான மிரட்டல் பகுதியாக மாறிப்போனது ராமநாதபுரம் மாவட்டம்.
இங்குள்ள கமுதி, முதுகுளத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் 3 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்கிறோம். 54 கி.மீ. நீளமுள்ள நாராயண காவிரி உள்பட 20 கால்வாய்களைச் சீரமைத்திருக்கிறோம். 35 கண்மாய்கள் தூர்வாரப்பட்டிருக்கின்றன. தற்போது அவற்றில் மழைநீர் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. விவசாயத்தை விட்டுவிட்டு இடம்பெயர்ந்தவர்கள் மீண்டும் தங்களின் சொந்த ஊருக்கு வந்து விவசாயம் பார்க்கத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள். தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் குடிநீர்க் குழாய்க்கு பூட்டு போட்டு வைத்த கிராமங்கள் இங்கு உண்டு.
தூத்துக்குடியிலுள்ள கடம்பாகுளம் இதுவரை எங்களின் பணிகளில் கிடைத்த பெரிய கண்மாய். மொத்தம் 1,800 ஏக்கர் பரப்பு கொண்டது. வெறுமனே தூர்வாருதல், கரைகள் பலப்படுத்துதலோடு நின்றுவிடாமல், குறிப்பான பிரச்னைகளைக் கையிலெடுத்து சரி செய்கிறோம்.
நிலத்தடி நீருடன் கடல்நீர் கலப்பதைத் தடுப்பது, கழிவுநீர் கால்வாயில் தண்ணீர் கலப்பதைத் தடுப்பது, படர்ந்திருக்கும் ஆகாயத் தாமரைகளை அகற்றுவது, நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துவது, நீர்நிலையே இல்லாத பகுதியில் புதிதாக உருவாக்குவது போன்றவற்றைக் கவனமாக மேற்கொள்கிறோம்.
இதே நீர்நிலைகளுக்குள்ளும் வெளியேயும் சுமார் 570 இடங்களில் குறுங்காடுகளை உருவாக்கி, சுமார் 27 லட்சம் மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்து வளர்த்திருக்கிறோம்.
கென்யா நாட்டின் கிழக்கு மாகாணமான 'கிட்டுயி' பகுதியில் 7 நீர்நிலைகள் சீரமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தப் பகுதியில் சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இந்தப் பணிகளுக்காக அந்த நாட்டின் பழமையான மொழியான 'ஸ்வாகிலி'யில் 'வாம்புவா' (தமிழில் 'மழையின் மகன்' என்று பொருள்) என்ற பெயரைச் சூட்டினார்கள்.
இலங்கையில் தமிழர்கள் வசிக்கும் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்திலுள்ள மெலிஞ்சிமுனை என்ற பகுதியில், 3ஆவது நீர்நிலை சீரமைப்புப் பணி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. அங்குள்ள தன்னார்வலர்களுக்குப் பயிற்சியளித்து, கொடையாளர்களை இணைத்துக் கொண்டு இந்தப் பணி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது'' எனப் பெருமிதம் கொள்கிறார் நிமல் ராகவன்.
புவி வெப்பமயமாதல் தவிர்க்க முடியாத சூழலியல் பிரச்னையாக மாறியுள்ள இந்தச் சூழலில் ஏராளமான 'வாம்புவாக்கள்' தேவைப்படுகிறார்கள்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.