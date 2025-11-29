திரைக் கதிர்

வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் 2021-ஆம் ஆண்டு திரையரங்குகளில் வெளியான படம் 'மாநாடு'. இந்தப் படத்தில் சிம்பு, கல்யாணி பிரியதர்ஷன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, ஒய்.ஜி.மகேந்திரன், வாகை சந்திரசேகர், மனோஜ் பாரதிராஜா, பிரேம்ஜி அமரன், கருணாகரன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைத்த இப்படத்தை சுரேஷ் காமாட்சி தயாரித்திருந்தார்.
இப்படம் வெளியாகி நான்கு வருடங்களான நிலையில் இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி 'மாநாடு' படம் குறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார். அதில், ''எனக்கு, எஸ்.டி.ஆருக்கு, இயக்குநர் வெங்கட் பிரபுவுக்கு 'மாநாடு' படத்தின் மீது பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது. நான்கு வருடங்கள் கடந்தாலும் இந்த நிஜமான வெற்றி இன்னும் இனிக்கிறது. எஸ்.டி.ஆரின் ரசிகர்கள் வைத்த நம்பிக்கை வெற்றிக்கு வித்திட்டது'' என்று சொல்லியிருக்கிறார்.
எச்.வினோத் இயக்கத்தில், விஜய் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம் 'ஜனநாயகன்'. இந்தப் படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பிரியாமணி, பாபி தியோல் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கேரக்டர்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இந்தப் படத்துக்கு இசையமைத்திருக்கிறார். முதல் பாடல் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கிறது.
கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்திருக்கும் இப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், மலேசியாவில் டிசம்பர் 27 அன்று 'ஜன நாயகன்' படத்தின் இசைவெளியீட்டு விழாவை நடத்த இருப்பதாக படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது. இந்தத் திரைப்படம் விஜய்யின் சினிமா பயணத்தில் கடைசிப்படம் என்பதால், சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. இந்த அறிவிப்பு குறித்த விடியோ வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
பாலிவுட்டில் தனுஷ் நடித்திருக்கும் 'தேரே இஷ்க் மெயின்' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்தை ஆனந்த் எல். ராய் இயக்கியிருக்கிறார். சமீபத்திய ப்ரோமோஷன் நிகழ்வு ஒன்றில் இயக்குநர் ஆனந்த் எல். ராய், தன்னை இப்படியான காதல் தோல்வி கதாபாத்திரத்துக்குத் தேர்வு செய்வது குறித்து ஜாலியாகப் பேசியிருக்கிறார் தனுஷ். அந்தக் காணொலி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
அந்த நிகழ்வில் தனுஷ், ''நான் என் இயக்குநரிடம், 'ஏன் என்னை இப்படியான காதல் தோல்வியைச் சந்திக்கும் கதாபாத்திரங்களுக்குத் தேர்வு செய்கிறீர்கள்?' எனக் கேட்டேன். அவர் 'உங்களுக்கு லவ் ஃபெயிலியர் முகம் இருக்கிறது' என்றார். அன்று நான் என் வீட்டுக்குச் சென்றதும், என் முகத்தைக் கண்ணாடியில் பார்த்தேன். இயக்குநர் சொன்னதை நான் பாராட்டாக எடுத்துக்கொண்டேன்.'' என்று தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர் அஜித் குமார் தற்போது ரேசிங் களத்தில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைக் குவித்து வருகிறார். அண்மையில் பத்ம பூஷன் விருது பெற்றிருந்த அவருக்கு எஸ்.ஆர்.ஓ. மோட்டார் ஸ்போர்ட் குழுமம் இந்த ஆண்டின் 'ஜென்டில்மேன் டிரைவர்' விருது வழங்கியுள்ளது. இத்தாலியின் வெனிஸ் நகரில் நடைபெற்ற இந்த விருது விழாவுக்கு குடும்பத்துடன் சென்று விருதினைப் பெற்றுக்கொண்டார் அஜித்.
அவர் விருது வென்றிருப்பது குறித்து அவருடைய மனைவி ஷாலினி தன்னுடைய சமூக வலைதளப் பக்கத்தில், ''வெனிஸில் என் கணவருக்கு விருது வழங்கப்பட்டபோது, அவருக்கு அருகில் நான் நின்றது எனக்குப் பெருமையாக இருக்கிறது. தொழிலதிபரும் ரேசிங் டிரைவருமான பிலிப் சாரியோல் நினைவாக இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது'' எனக் குறிப்பிட்டுப் பதிவிட்டிருக்கிறார்.
