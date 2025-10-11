தமிழ் நிகண்டுகள் / அகராதிகள்

திவாகர நிகண்டு - திவாகர முனிவர்
பிங்கல நிகண்டு - பிங்கல முனிவர்
சூடாமணி நிகண்டு - மண்டல புருடர்
சுயாதர நிகண்டு - சுயாதர முனிவர்
அகராதி நிகண்டு - இரேவண சித்தர்
ஆசிரிய நிகண்டு - ஆண்டிப் புலவர்
சதுரகராதி - வீரமா முனிவர்
தமிழ்ச் சொல் அகராதி - கதிரைவேல் பிள்ளை
செந்தமிழ் அகராதி - நா.சி. கந்தையா
அரபுத் தமிழ் அகராதி - குலாம் காதிறு நாவலர்
எதிர்ப்பத அகராதி - மு.சதாசிவம்
திராவிடப் பிரகாசிகை - சபாபதி நாவலர்
அபிதான சிந்தாமணி - சிவப்பிரகாச முதலியார்
கம்பன் ஆய்வடங்கல் - ச. சிவகாமி
சொற்பிறப்பு ஒப்பியல் தமிழ் அகராதி - சுவாமி ஞானப்பிரகாசம்
தமிழ்க்கலைச்சொல் அகராதி - வையாபுரிப்பிள்ளை (பதிப்பாசிரியர்)
மருத்துவக் கலைக்களஞ்சியம் - மணவை முஸ்தபா
அறிவியல் அகராதி / கணிப்பொறி அகராதி -அ.கி. மூர்த்தி
-முக்கிமலை நஞ்சன்
