Dinamani
அசாம்: ஏப்ரல் 9 பேரவைத் தேர்தல் மேற்கு வங்கம்: ஏப்ரல் 23, 29 பேரவைத் தேர்தல் அறிவிப்பு கேரளத்துக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி பேரவைத் தேர்தல் 5 மாநில பேரவைத் தேர்தல்: மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை புதுச்சேரிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி பேரவைத் தேர்தல் தமிழ்நாட்டுக்கு ஏப்.23ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்: தேர்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு 2 மணி நேரத்திற்கும் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் தெரிவிக்கப்படும் 824 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது 5 மாநில தேர்தல்களில் மொத்தம் 17.4 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி 5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 2.19 லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள்: தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக ஆட்சிமன்றக் குழு திருத்தியமைப்பு! எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு! ஈரான் போர்: பாப் எல்-மண்டேப் நீரிணையை மூடவும் திட்டம்?கரூர் பலி: தில்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜரானார் விஜய்! ஜம்மு-காஷ்மீரில் ஊடுருவல் முயற்சி முறியடிப்பு- பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொலை பாஜக அரசின் தவறான முடிவுகளால் கடும் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: முதல்வர் ஸ்டாலின்சென்னையில் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்து 2 குழந்தைகள் பலி
/
ஞாயிறு கொண்டாட்டம்

மகான்களின் வழித்தடத்தில் மதுரகவி

News image
Updated On :15 மார்ச் 2026, 11:08 am

எஸ். ஸ்ரீதுரை

ஆன்மிகச் சொற்பொழிவாளர், பக்திப் பாடலாசிரியர், ஆன்மிக இசைப்பாடகர் உள்ளிட்ட பன்முகத் திறமைகளைக் கொண்டவர் மதுரகவி பிரம்மஸ்ரீ குமார் சாஸ்திரிகள். ஆன்மிகமும், இலக்கியமும் தழைத்திடும் மதுராந்தகம் நகரில் பிறந்த இவர், எழுபத்து மூன்று வயதிலும் மேடையேறி அமர்ந்த மறுகணம் தமது கணீரென்று சுண்டியிழுக்கும் குரலில் பாடத் தொடங்குகிறார். ஐம்பது ஆண்டுகளாகச் சொற்பொழிவாற்றும் இவர், பேசத் தொடங்கியதும் கூட்டத்தினரின் கவனம் முழுவதும் இவர் மீதே படிந்து விடுகிறது.

1970, 80-களில் மதுராந்தகம் ஸ்ரீஏரிகாத்த ராமர் கோயில், வடதிருச்சிற்றம்பலம் ஸ்ரீமுருகர் கோயில்களில் இசைக்கச்சேரி நிகழ்த்த அவ்வப்பொழுது வருகை தந்த மதுரை சோமு, சீர்காழி கோவிந்த

ராஜன் போன்ற இசையுலக ஜாம்பவான்கள், இவர் இயற்றிய பக்திப்பாடல்களுக்கு உடனடியாக மெட்டமைத்துப் பாடி, ரசிகர்களை அசத்தியுள்ளனர்.

1982- ஆம் ஆண்டில் நெமிலி பாலா திரிபுரசுந்தரி பீடத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், இவருக்கு 'மதுரகவி' என்ற பட்டத்தை கவிஞர் நெமிலி எழில்மணி வழங்கினார்.

காஞ்சி ஸ்ரீசங்கரமடத்தில் பரமாச்சாரியாரை தரிசனம் செய்ய குமார் சாஸ்திரிகள் சென்றபோது, அவர் எதிர்பாராதவிதமாக, 'உனக்கு என்ன வேண்டும்?' என்று கேட்டார்.

'தங்களுடைய நல்லாசிகளால் நான் மேன்மேலும் ஆன்மிகப் பாடல்களை எழுத வேண்டும்' என்று வேண்டிக் கொண்டவரை ஆசிர்வதித்தார் பரமாச்சாரியார்.

அடுத்த சில வாரங்களில் பிரபல இசை வெளியீட்டாளர்களான எச்.எம்.வி. நிறுவனத்திடமிருந்து இவருக்கு அழைப்பு வர, ஸ்ரீமகாபெரியவரைப் பற்றி இவர் எழுதிய பாடல்கள் இரண்டு சீர்காழி சிவசிதம்பரத்தால் பாடப்பட்ட ஒலிநாடாவில் சேர்க்கப்பட்டன. பத்துப் பாடல்கள் அடங்கிய அந்த ஒலிநாடா 1992 டிசம்பரில் வெளியாகி, விற்பனையில் சாதனை புரிந்தது.

பகவான் ஸ்ரீரமணரின் நினைவாக, 2004-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நடைபெற்ற ஸ்ரீரமண ரத யாத்திரையை மதுராந்தகத்தில் இவர் வரவேற்றார். அப்போது மிகக் குறுகிய காலத்தில் இவரால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட அறுபது பள்ளிக்

குழந்தைகள் பகவான் ஸ்ரீரமணரால் இயற்றப்பட்ட 'அக்ஷரமணமாலை' என்ற துதியை ஓதியபடி முன்னே செல்ல, ஸ்ரீரமணரதம் மதுராந்தகம் நகர எல்லையிலிருந்து ஸ்ரீதிருவெண்காட்டீஸ்வரர் கோயிலைச் சென்றடைந்தது.

பதினைந்து ஆண்டுகளாக, சென்னை குரோம்பேட்டை குமரன் குன்றத்தில் பல தொடர்சொற்பொழிவுகளை நிகழ்த்திவரும் குமார் சாஸ்திரிகளுக்கு 2026-ஆம் ஆண்டு பிப். 10-இல் பாராட்டுவிழா நடத்தப்பட்டது.

ஸ்ரீதிருவெண்காட்டீஸ்வரர் கோயிலில் இவரும், இவருடைய சிஷ்யர்களும் இன்றும் திங்கள்தோறும் அக்ஷரமணமாலையையும், வெள்ளிக்கிழமைதோறும் அபிராமி அந்தாதியையும் ஓதிவருகின்றனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

மதுராந்தகம் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: தாமாக முன்வந்து விசாரிக்கக் கோரி உயா்நீதிமன்றத்தில் முறையீடு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

"Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?": Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு