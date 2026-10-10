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பாலிவுட் நடிகை தீபிகா படுகோனே - நடிகர் ரன்வீர் சிங்கை காதல் தம்பதிக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறார்.

தீபிகா படுகோனே

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பாலிவுட் நடிகை தீபிகா படுகோனே - நடிகர் ரன்வீர் சிங்கை காதல் தம்பதிக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறார். இரண்டாவதாக தீபிகா படுகோனே மீண்டும் கர்ப்பமாக இருந்தார்.

கடந்த ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி கர்ப்பம் குறித்த செய்தியை அந்தத் தம்பதியினர் இன்ஸ்டாகிராமில் தங்கள் ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டனர்.

இந்நிலையில் தனக்கு மும்பையில் பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது தீபிகா படுகோனே அண்மையில் சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்துள்ளார்.

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