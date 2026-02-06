வெளிநாடு செல்லும் ராசி எது? வார பலன்கள்!

தினமணி ஜோதிடர் கே.சி.எஸ் ஐயர் இந்த வார (பிப். 6 - 12) பலன்களைத் துல்லியமாக நமக்குக் கணித்து வழங்கியுள்ளார். படித்துப் பயன் பெறுங்கள்.
அனைத்துச் செயல்களிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். புதிய வாகனம் வாங்குவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைகளைக் குறித்த காலத்துக்குள் செய்து முடித்து விடுவீர்கள். வியாபாரிகள் சக வியாபாரிகளிடம் நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். விவசாயிகள் நீர்ப்பாசன வசதிகளை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்தால் பாராட்டப்படுவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் குழந்தைகளுக்காகச் சேமிப்புகளில் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெற்று பள்ளிக்குப் பெருமை சேர்ப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - பிப்ரவரி 10, 11, 12.
தொழிலை விரிவுபடுத்த பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். அரசு உதவிகளும் கிடைக்கும். நேர்முக, மறைமுக எதிர்ப்புகள் என்று எதுவும் இராது.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் நல்ல முறையில் பேசிப் பழகுவீர்கள். விவசாயிகளின் உடல் உழைப்புக்கு இரண்டு மடங்கு லாபம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகளின் பெயரும் புகழும் அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினர் தங்கள் கடமைகளை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பப் பெரியவர்களைச் சந்தித்து, அவர்களின் ஆசிகளைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் தவறான நண்பர்களிடமிருந்து விலகி விடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் கடினமான வேலைகளையும் சிறப்பாகச் செய்து முடித்து விடுவீர்கள்.
வியாபாரிகளுக்கு வரவேண்டிய பணம் வந்து சேரும். விவசாயிகள், பால் வியாபாரம் செய்வோர் எதிர்பார்த்த லாபத்தைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் பணியாற்றும் திறனைக் கட்சி மேலிடம் கூர்ந்து கவனிக்கும். கலைத்துறையினர் கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவீர்கள்.
பெண்கள் கணவர் வழி உறவினர்களை அனுசரித்து நடந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் வழிகாட்டுதல்படி நடந்து கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
அசையாச் சொத்துகளில் இருந்து வருமானம் வரத் தொடங்கும். திருத்தலங்களுக்குச் சென்று வருவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அந்தஸ்தான பதவிகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிதாக எவருக்கும் கடன் கொடுக்க மாட்டீர்கள். விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர்களையும், காய்கனிகளையும் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய கலைஞர்களின் நட்பைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் மதிப்பு, மரியாதையை உயர்த்திக் கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் அதிகம் பாடுபட்டு படித்து, நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
புகழ், கெளரவம், அந்தஸ்து உயர்ந்து காணப்படும். அறிவுபூர்வமாக செயல்படுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பிறரிடம் உங்கள் அலுவலக அறிவைப் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் மறைமுகப் போட்டிகளைச் சமாளித்து விடுவீர்கள். விவசாயிகள் பழைய குத்தகைப் பாக்கிகளைத் திருப்பி அடைத்து விடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு சாதனைகள் செய்ய சந்தர்ப்பங்கள் தேடி வரும். கலைதுறையினருக்கு வருமானம் உயரத் தொடங்கும்.
பெண்கள் இல்லத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் தேக ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தொழிலில் இருந்த தேக்க நிலை மறைந்து விறுவிறுப்பாக நடக்கத் தொடங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் குறைகளைப் பெரிது படுத்தமாட்டீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளை நாடிச் செல்வீர்கள். விவசாயிகள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறையக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய கலை நுணுக்கங்களைக் கற்றுக் கொள்வீர்கள். பெண்கள் புதிய ஆடை, அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் அறிவுரைகளைக் கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
ஆரோக்கியம் சீர்படத் தொடங்கும். வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலையில் பளு குறையும். வியாபாரிகளுக்கு வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு பெருகும். விவசாயிகள் ஆதாயங்களைப் பெறக் கடினமாக உழைப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தங்கள் எண்ணங்களைச் சரியாக வெளிப்படுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய லாபங்களைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் பழைய கால விரக்தியிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் தினமும் நன்றாகப் படித்து தேர்வில் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண்களை அள்ளுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தொழிலில் முக்கிய இலக்கினை எட்டுவீர்கள். தன்னம்பிக்கையுடன் பணியாற்றுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளைச் சாதூர்யத்துடன் சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய யுக்திகளைப் புகுத்தி, விற்பனையைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் தங்கள் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் முக்கிய பிரச்னைகளில் கருத்து கூறாமல் ஒதுங்கி இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் உற்றார் உறவினர்களுக்குத் தயங்காமல் உதவி செய்வீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோர் ஆசிரியர்களின் பேச்சைக் கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
புதிய தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். குடும்பத்தில் திருமணம், குழந்தை பிறப்பு ஆகியவை உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைகளைத் திட்டமிட்டுச் செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகள் அரசாங்க சலுகை
களை பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் நீரைத் தேக்கி வைத்துக்கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் கோரிக்கைகளைக் கட்சி மேலிடம் பரிசீலிக்கும். கலைத்துறையினர் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்து அன்பைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்துக்குத் தேவையான பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
வீட்டிலும் வெளியிலும் பக்குவமாக நடந்து கொள்வீர்கள். பங்கு வர்த்தகத்திலிருந்தும் வருமானம் பெறக் காண்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் பொருளாதார நிலைமை மேம்படும். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல் வாங்கலில் சிறப்புகள் உண்டாகும்.
விவசாயிகள் உபரி வருமானத்தைக் காண்பீர்கள். அரசியல்வாதிகளின் முயற்சிகள் அனைத்தும் பலனளிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு துறையில் உயர்ந்தவர்களின் நட்பு கிடைக்கும்.
பெண்களுக்கு குழந்தைகளால் பெருமை உண்டாகும். மாணவர்கள் அதிகாலையில் எழுந்து படித்து, மனப்பாடம் செய்து, நல்ல மதிப்பெண் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
பேச்சில் நிதானமும், உடலில் சுறுசுறுப்பும் உண்டாகும். பூர்விகச் சொத்துகளிலிருந்தும் வருமானம் வரத் தொடங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு கூட்டாளிகளால் ஏற்பட்ட பிரச்னைகள் தீர்ந்துவிடும். விவசாயிகள் புதிய வாழ்க்கை வசதிகளை உருவாக்கிக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் மதிப்பு, மரியாதை உயரும். கலைத்துறையினர் ஒப்பந்தங்களைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் தங்கள் நிலையை உயர்த்திக் கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் பயிற்சி மேற்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - பிப்ரவரி 6, 7.
குடும்பத்தில் மருத்துவச் செலவுகள் குறையும். வழக்குகளில் எதிர்பார்த்த திருப்பங்கள் உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடமிருந்து வேலைகளைக் கற்றுக் கொள்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்குக் கொடுக்கல் வாங்கலில் அனுகூலங்கள் உண்டாகும். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை நாடிச் செல்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி பிரச்னைகளுக்கு நேரம் ஒதுக்கிவீர்கள். கலைத்துறையில் வளர்ச்சியைக் காண்பீர்கள். பெண்களின் ஒதுங்கியிருந்த உறவினர்கள் மறுபடியும் குடும்பத்துடன் இணைவார்கள். மாணவர்கள் புதிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - பிப்ரவரி 8, 9.
