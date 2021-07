நாற்கர கூட்டமைப்பு: அமெரிக்கா, பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான் ஒப்புதல்

By DIN | Published on : 18th July 2021 04:49 AM | அ+அ அ- | |