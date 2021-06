சீனத்தில் வலசை செல்லும் யானைக் கூட்டம்: வைரலாகிறது படுத்துறங்கும் காட்சி

சீனத்தில் வலசை செல்லும் யானைக் கூட்டம் உலக மக்களின் கவனத்தைப் பெற்றிருக்கும் நிலையில், தங்களது நீண்ட நெடிய பயணத்துக்கிடையே அவைகள் படுத்துறங்கிய காட்சி பார்ப்பவர்களின் முகத்தில் ஒரு சிறு புன்னகையை ஏற்படுத்தத் தவறவில்லை.

தென்மேற்கு சீனத்தின் யூனான் மாகாணத்தில் கடந்த 3-ஆம் தேதி இந்த 15 யானைகளும் கூட்டமாக மக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்குள் நுழைந்து விட்டன. யூனான் மாகாணத்தின் வனப்பகுதியை ஒட்டியிருக்கும் கும்மிங் எனும் இடத்தில் அந்த யானைகள் தங்கியிருந்தன. அங்குதான் அந்த அழகிய காட்சி படமாக்கப்பட்டது.

The migration of a herd of wild Asian elephants in China has captured international & national media attention - here they are taking a nap in a forest. The country's wild #elephant population has grown from 175 in the 1970s to about 300 via @ChinaDaily https://t.co/hNiQ8izHsB pic.twitter.com/M8VNP1VDTA