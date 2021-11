உலகை பீதிக்குள்ளாக்கிய ‘ஒமிக்ரான்’ வகை கரோனா! பல்வேறு நாடுகளை பயணத் தடை அறிவிப்பு

By DIN | Published on : 27th November 2021 05:54 AM | அ+அ அ- | |