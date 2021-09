பிரதமர் மோடி குறித்து சித்திரிக்கப்பட்ட செய்தி: தி நியூயார்க் டைம்ஸ் இதழ் மறுப்பு

பிரதமர் மோடி குறித்து சித்தரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட செய்தியை பிரபல அமெரிக்க இதழான தி நியூயார்க் டைம்ஸ் மறுத்துள்ளது.

ஐ.நா. பொதுச் சபைக் கூட்டம், நாற்கரக் கூட்டமைப்பின் (க்வாட்) மாநாடு உள்ளிட்டவற்றில் பங்கேற்பதற்காக கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் பிரதமா் மோடி அமெரிக்க சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து உலகின் இறுதி மற்றும் கடைசி நம்பிக்கை எனத் தலைப்பிடப்பட்டு பிரதமர் மோடி புகைப்படம் அடங்கிய செய்தியை தி நியூயார்க் டைம்ஸ் இதழ் வெளியிட்டதாக சமூக வலைத்தளங்களில் புகைப்படம் உலா வந்தது.

This is a completely fabricated image, one of many in circulation featuring Prime Minister Modi. All of our factual reporting on Narendra Modi can be found at:https://t.co/ShYn4qW4nT pic.twitter.com/gsY7AlNFna