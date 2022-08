நேட்டோவில் ஃபின்லாந்து, ஸ்வீடன்: அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல்

By DIN | Published On : 05th August 2022 05:30 AM | Last Updated : 05th August 2022 05:30 AM | அ+அ அ- |