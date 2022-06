உக்ரைனின் 20% நிலப்பரப்பை ரஷியா ஆக்கிரமித்துள்ளது: ஸெலென்ஸ்கி

By DIN | Published On : 02nd June 2022 05:04 PM | Last Updated : 02nd June 2022 05:04 PM | அ+அ அ- |