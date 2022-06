கால்கள் நடுங்கியபடி நின்ற புதின்: விடியோ வெளியானதால் பரபரப்பு

உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அறியப்படும் ரஷிய அதிபர் புதினின் சமீபத்திய விடியோ வைரலாகியுள்ளது.

ரஷிய அதிபர் விளாதிமிர் புதினின் உடல்நலம் குறித்து பல்வேறு கருத்துகள் பரவி வருகின்றன. ரஷிய அதிபர் புதின் புற்றுநோய் பாதிப்பால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வந்த நிலையில் சிகிச்சைக்காக அதிபர் பதவியிலிருந்து தற்காலிகமாக விலக உள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்திகள் வெளியிட்டன.

இந்நிலையில் மாஸ்கோவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்ட ரஷிய அதிபர் புதினின் விடியோ சமீபத்தில் வெளியாகி பேசுபொருளாகியுள்ளது. ரஷியத் திரைப்பட விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அதிபர் விளாதிமிர் புதின் கால்கள் நடுங்கியபடி நிற்க முடியாமல் சிரமப்பட்ட விடியோ பரவி வருகிறது.

Putin’s legs shaking, he looks unsteady on his feet, fueling more speculation about his health. Video was taken Sunday. pic.twitter.com/TIVfK30tAp