நேட்டோ மாநாட்டில் தனித்துவிடப்பட்டாரா போரிஸ் ஜான்சன்? நடந்தது என்ன?

வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பு (நேட்டோ) சார்பாக நடத்தப்பட்ட மாநாட்டில் மேற்குலக நாடுகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர். அதில், பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் மட்டும் தனியாக நிற்பது போன்ற விடியோ வெளியாகி கேலிக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தலைவர்கள் அனைவரும் ஒருவருக்கொருவர் கைகுலுக்கி கொள்வது போன்றும் போரிஸ் ஜான்சன் மட்டும் தனியாக நிற்பது போல அந்த விடியோவில் பதிவாகியுள்ளது. குறிப்பாக, மாநாட்டிற்கு வரும் பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான், மற்ற தலைவர்களுடன் கைகுலுக்கு கொண்டே மகிழ்ச்சியாக பேசுகிறார்.

Our British Lion

Boris Johnson loved by #Ukraine️ & universally recognised as leader of the free world stands proudly in front of other leaders at The NATO Summit.

He doesn’t join in with trivial chit chat

He is on a mission to defeat Russia.

Hero pic.twitter.com/wDR7lPrjRZ