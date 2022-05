கடும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியில் புதன்கிழமை கூடுகிறது இலங்கை நாடாளுமன்றம்

By DIN | Published On : 02nd May 2022 11:06 AM | Last Updated : 02nd May 2022 11:55 AM | அ+அ அ- |