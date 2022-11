ஆப்கனில் மாணவிகளைத் தாக்கி விரட்டியடித்த தலிபான்! (விடியோ)

ஆப்கன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு வெளியே நின்றிருந்த மாணவிகளை தலிபான் ஒருவர் தாக்கி விரட்டியடிக்கும் விடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்கள் ஆட்சிக்கு வந்து ஓராண்டுக்கும் மேல் ஆகிறது. தலிபான்கள் ஆட்சியில் மக்களுக்கு எதிராக பல கொடுமைகள் நடக்கின்றன. குறிப்பாக பெண்களுக்கு கல்வி, வேலை என பெண்களின் உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த சூழ்நிலையில் மாணவிகளை தலிபான் ஒருவர் தாக்கும் ஒரு விடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆப்கன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு வெளியே நின்றிருந்த மாணவிகளை தலிபான் ஒருவர் அடித்து விரட்டியடிப்பது அந்த விடியோவில் பதிவாகியுள்ளது.

Taliban beat female students



Even though the girls are wearing hijabs, why are they not allowed to enter the university?

The #Taliban want to close the universities for #Female students.



Today the the Taliban didn’t allow female students to enter university. #Badakhshan pic.twitter.com/xXmZ8eDolH