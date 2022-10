பிரிட்டனின் அடுத்த பிரதமராக விரும்பப்பட்டவர்களில் ஒருவரான பிரிட்டன் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ரிஷி சுனக், கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் அடுத்த தலைவர் மற்றும் பிரதமராக போட்டியிடுவதாக ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகார்பூர்வமாக அறிவித்தார்.

முறைகேடு புகாா்கள் காரணமாக பிரிட்டன் பிரதமா் பதவியை போரிஸ் ஜான்ஸன் கடந்த ஜூலை மாதம் ராஜிநாமா செய்தாா். அதையடுத்து, அடுத்த பிரதமரைத் தோ்ந்தெடுப்பதற்காக ஆளும் கன்சா்வேட்டிவ் கட்சிக்குள் நடைபெற்ற இறுதி வாக்கெடுப்பில் லிஸ் டிரஸ்ஸுடன் ரிஷி சுனக் நேரடியாக மோதினாா்.

அதில் 57.4 சதவீத வாக்குகளுடன் லிஸ் டிரஸ் வெற்றி பெற்று நாட்டின் பிரதமராகப் பொறுப்பேற்றாா்.

கடந்த மாதம் பல்வேறு வரிச் சலுகை அறிவிப்புகளுடன் தாக்கல் செய்த மினி பட்ஜெட் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை நிலைகுலையச் செய்தது. அதன் எதிரொலியாக டாலருக்கு நிகரான பிரிட்டன் நாணயத்தின் மதிப்பு வரலாறு காணாத வீழ்ச்சியைச் சந்தித்தது.

இதனால் கட்சிக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் லிஸ் டிரஸ்ஸுக்கு எதிா்ப்புகள் வலுத்ததைத் தொடா்ந்து அவா் தனது பதவியை கடந்த வியாழக்கிழமை ராஜிநாமா செய்தாா்.

லிஸ் டிரஸ் பதவி விலகியதையடுத்து, அடுத்தபடியாக பிரிட்டனின் பிரதமராக பொறுப்பேற்பாா் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுவோரின் பட்டியலில், ரிஷி சுனக் முஎன்னிலையில் இருந்து வருவதாக கருதப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் நாட்டின் அடுத்த பிரதமரைத் தோ்ந்தெடுப்பதற்கான தோ்தல் கன்சா்வேட்டிவ் கட்சிக்குள் அடுத்த வாரம் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில், ஆளும் கன்சா்வேட்டிவ் கட்சி புதிய தலைவர் மற்றும் நாட்டின் புதிய பிரதமரை தேர்வு செய்வதற்கான நடமுறைகள் தொடங்கியது.

இதனிடையே, பிரிட்டனின் புதிய பிரதமரைத் தோ்ந்தெடுப்பதற்காக ஆளும் கன்சா்வேட்டிவ் கட்சிக்குள் போட்டியிடுவதற்குத் தேவையான 100 எம்.பி.க்களின் ஆதரவு இந்திய வம்சாவளியைச் சோ்ந்த முன்னாள் நிதியமைச்சா் ரிஷி சுனக்குக்கு கிடைத்துள்ளது.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK