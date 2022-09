சீனப் படையெடுப்பு ஏற்பட்டால், தைவானை அமெரிக்கப் படைகள் பாதுகாக்கும்: ஜோ பைடன்

சீனப் படையெடுப்பு ஏற்பட்டால், தைவானை அமெரிக்கப் படைகள் பாதுகாக்கும்: ஜோ பைடன்

By DIN | Published On : 19th September 2022 11:30 AM | Last Updated : 19th September 2022 11:30 AM | அ+அ அ- |