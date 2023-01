இலங்கையில் பயணிகள் ரயில் மோதி 3 யானைகள் பலி: இரண்டு பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் பரபரப்பு!

இலங்கையில் பயணிகள் ரயில் மோதி 3 யானைகள் பலி: இரண்டு பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் பரபரப்பு!

By DIN | Published On : 13th January 2023 03:09 PM | Last Updated : 13th January 2023 03:09 PM | அ+அ அ- |