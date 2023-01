மைக்ரோசாப்ட் இன்று ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்கிறதா?

By DIN | Published On : 18th January 2023 12:09 PM | Last Updated : 18th January 2023 02:19 PM | அ+அ அ- |