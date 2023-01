இலங்கை தமிழா்களுக்கு அரசியல் அதிகாரம் குறித்து பிப்.8-இல் நாடாளுமன்றத்தில் உரை!

By DIN | Published On : 28th January 2023 12:12 AM | Last Updated : 28th January 2023 12:12 AM | அ+அ அ- |