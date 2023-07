ஒடேசா நகரத்தின் மீது ரஷியா தாக்குதல் ஒருவா் பலி; பழைமையான தேவாலயம் சேதம்

Published On : 23rd July 2023