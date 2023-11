லஷ்கர்-இ-தொய்பா அமைப்பை பயங்கரவாத அமைப்பாக அறிவித்தது இஸ்ரேல்

By DIN | Published On : 21st November 2023 05:15 PM | Last Updated : 21st November 2023 06:55 PM | அ+அ அ- |