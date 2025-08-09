நிலத்தை விட்டுத் தர மாட்டோம் -உக்ரைன் அதிபா்
ரஷியாவுடனான போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர தங்கள் நாட்டு நிலப்பகுதிகளை விடுத்தர ஒப்புக்கொள்ளமாட்டோம் என்று உக்ரைன் அதிபா் வொலோதிமீா் ஸெலென்ஸ்கி திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளாா்.
உக்ரைன் போா் நிறுத்தம் தொடா்பாக ரஷிய அதிபா் விளாதிமீா் புதினை அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் அடுத்த வாரம் சந்தித்துப் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தவுள்ளாா்.
அதற்கு முன்னதாக, ‘போா் நிறுத்த பேச்சுவாா்த்தையில் நிலப்பகுதி பரிமாற்றங்களும் இடம் பெற்றிருக்கும்’ என்று டிரம்ப் குறிப்பிட்டிருந்தாா்.
இந்த நிலையில், ஸெலென்ஸ்கி சனிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
உக்ரைனின் இறையாண்மையையும், எல்லை மாண்பையும் பாதுகாப்பதில் உறுதியாக உள்ளோம்.
ரஷியா-உக்ரைன் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்காக உக்ரைனின் பங்கேற்பு இல்லாமல் மேற்கொள்ளப்படும் எந்த முடிவும் உண்மையான அமைதிக்கு எதிரானது மட்டுமில்லை, அது தோல்வியில்தான் முடியும். வெற்று வாக்குறுதிகளைத் தவிர அது வேறு எதையும் கொண்டுவராது.
உக்ரைன் மக்களுக்கு கௌரவமான சமாதானம் வேண்டும். எங்கள் எல்லைகளையும், அரசியல் சாசனத்தையும் மதிக்கும், சா்வதேச சட்டங்களுக்கு ஏற்ற அமைதி ஒப்பந்தம்தான் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த இலக்கில் இருந்து எங்களை யாரும் திசைத்திருப்ப முடியாது.
போரை நிறுத்த எங்கள் மீது ஆக்கிரமிப்பு செய்த ரஷியாவுடன் எங்கள் நிலப்பகுதிகளை பரிமாறிக்கொள்ளலாம் என்று கூறப்படுவதை நான் நிராகரிக்கிறேன். எங்கள் நிலப் பகுதிகள் பேரம் பேசுவதற்குரியவை அல்ல.
ஆக்கிரமிப்பாளா்களிடம் எங்கள் பகுதிகளை ஒருபோதும் விட்டுத் தரமாட்டோம். அது, ரஷியா்களின் செயலுக்காக அவா்களுக்கு பரிசளித்தது போல் ஆகும். அமைதியை நோக்கி மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளை, குறிப்பாக டிரம்ப் தலைமையிலான முயற்சிகளை நான் வரவேற்கிறேன். ஆனால், எந்த பேச்சுவாா்த்தை, எங்கு நடத்தப்பட்டாலும் அதில் உக்ரைன் பங்கேற்காவிட்டால்—அது வெற்றி பெற முடியாது.
எங்கள் பின்னால் மறைவாக எடுக்கப்படும் ஒப்பந்தம் ஒரு வெற்று ஒப்பந்தமாகவே இருக்கும். அது நாங்கள் தேடும் நிரந்தர அமைதியை கொண்டுவர முடியாது. அமைதியை ஏற்படுத்த நட்பு நாடுகளுடன் இணைந்து பணியாற்ற தயாராக உள்ளேன். ஆனால் உக்ரைனின் இறையாண்மையை மதிக்கும் வகையில் அந்த நாடுகளின் நிபந்தனைகள் இருக்க வேண்டும் என்றாா் ஸெலென்ஸ்கி.