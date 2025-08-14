உலகம்

மோசமான குற்றவாளி யார்? அதிர்ச்சியளிக்கும் எக்ஸ் தளத்தின் பதில்!

வாஷிங்டனின் மோசமான குற்றவாளி யார்? டிரம்ப்தான்.
Published on
Updated on
1 min read

அமெரிக்காவில் மோசமான குற்றவாளி குறித்து எக்ஸ் தளத்தின் பதில் சமூக ஊடகங்களில் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுயுள்ளது.

அமெரிக்காவின் டிசி வாஷிங்டனில் எக்ஸ் தளத்தின் பயனர் ஒருவர், எக்ஸ் தளத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவிடம் (AI) `வாஷிங்டனில் மோசமான குற்றவாளி யார்?’ என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

30 ஆண்டுகால தரவுகளைச் சரிபார்த்த எக்ஸ் தளம், வாஷிங்டனில் மிகவும் மோசமான குற்றவாளியை, தண்டனை மற்றும் மோசமான பெயர்களின் அடிப்படையில் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் பெயரைக் கூறியது.

ஜனவரி 2025 வரையில், அவர்தான் நியூயார்க்கில் 34 குற்றங்களில் குற்றவாளி என்று கூறப்படுவதாகத் தெரிவித்தது.

அமெரிக்காவில் குற்றச் செயல்கள் அதிகரிப்பதாக டிரம்ப் சமீபத்தில் கவலை தெரிவித்த நிலையில், அவரையே மோசமான குற்றவாளி என்று எக்ஸ் தளம் குறிப்பிட்டிருப்பது சர்ச்சையாகி உள்ளது.

அதுமட்டுமின்றி, டிரம்ப்புக்கும் எக்ஸ் தளத்தின் உரிமையாளரான எலான் மஸ்க்குக்கும் ஜூன் மாதத்தில் மோதல் ஏற்பட்டு, பிரிந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

US
trump
criminal

X
