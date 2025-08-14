உலகம்

அமெரிக்கா: சட்டவிரோதமாகக் குடியேறியவர்கள் வெளியேற சலுகையா?

அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாகக் குடியேறியவர்களை வெளியேற்றுவதை எளிதாக்குவதற்காக வழங்கப்படும் சில சலுகைகள்..
கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம்
Published on
Updated on
1 min read

அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாகக் குடியேறியவர்களை வெளியேற்றுவதை எளிதாக்குவதற்காக, அந்நாட்டு அரசு சில சலுகைகளையும் வழங்கியுள்ளது.

அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாகக் குடியேறியவர்களை நாடுகடத்தும் தீவிர நடவடிக்கையில் அந்நாட்டு அரசு தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாகக் குடியேறியவர்களை வெளியேற்றுவதை எளிதாக்குவதற்காக, அந்நாட்டு அரசு சில சலுகைகளையும் வழங்கியுள்ளது.

சட்டவிரோதமாகக் குடியேறியவர்களில், தாமாக முன்வந்து வெளியேற விரும்புபவர்களுக்காக சிபிபீ ஹோம் (CBP Home) என்ற மொபைல் செயலியை அந்நாட்டு அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இச்செயலியில் தங்களைப் பதிவுசெய்வதன் மூலம், அவர்கள் எளிதாக நாட்டைவிட்டு வெளியேறுவதுடன், சில சலுகைகளையும் அமெரிக்க குடியுரிமை மற்றும் குடிவரவு சேவைகள் (USCIS) அறிவித்துள்ளது.

தாமாக வெளியேறுபவர்களுக்கான சலுகைகளாக கூறுவன

தங்களின் சொந்த நாட்டுக்கு அல்லது சட்டப்பூர்வ அந்தஸ்து பெற்ற வேறொரு நாட்டுக்கான இலவச டிக்கெட் (OneWay)

வெளியேறுவதற்காக 1000 டாலர் போனஸ்

வெளியேறுவது தொடர்பாக அறிவிக்கப்பட்ட உத்தரவை மீறியதற்காக மன்னிப்பும் வழங்கப்படும்

குழந்தைகளுடன் வெளியேறுவதற்கு (குழந்தைகளின்) குடியுரிமை அந்தஸ்து தடையாக இருக்காது

வெளியேறுவதற்கு முன்னதாக, வேலை, பள்ளி மற்றும் தனிப்பட்ட விஷயங்கள் குறித்து முடிவெடுக்கும் நேரம் இது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

US
illegal immigrants
Offer
deportation

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com