ரஷிய தொழிற்சாலையில் தீ: 11 போ் உயிரிழப்பு

ரஷியாவின் ரியாசன் பகுதியிலுள்ள தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 11 போ் உயிரிழந்தனா்; 130 போ் காயமடைந்தனா்.
தலைநகா் மாஸ்கோவிலிருந்து 250 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள இந்த ஆலையில் உள்ள வெடிமருந்து பட்டறையில் தீப்பிடித்து வெடித்து இந்த விபத்து ஏற்பட்டது.
காயமடைந்தவா்களில் 29 போ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவருகின்றனா். கடந்த 2021-இல் இதே ஆலையில் ஏற்பட்ட விபத்தில் 17 போ் உயிரிழந்தது நினைவுகூரத்தக்கது.
