உலகம்
ஆசிய கனமழை: 1,500-ஐ கடந்த உயிரிழப்பு
தெற்கு ஆசியாவின் இந்தோனேசியா, இலங்கை, தாய்லாந்து, மலேசியா, வியத்நாம், பிலிப்பின்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் கடந்த வாரம் ஏற்பட்ட கனமழை, வெள்ளம், நிலச்சரிவுகளில் உயிரிழந்தவா்களின் எண்ணிக்கை 1,500-ஐ கடந்துள்ளது.
இதில் இந்தோனேசியாவில் 744 போ், இலங்கையில் 465 போ், தாய்லாந்தில் 181 போ் மழை தொடா்பான சம்பவங்களில் உயிரிழந்துள்ளனா்.
இத்துடன் பிலிப்பின்ஸில் உயிரிழந்த 242 போ், வியத்நாமில் உயிரிழந்த 90 போ், மலேசியாவில் உயிரிழந்த 3 பேரையும் சோ்த்தால் தெற்கு ஆசியாவில் கனமழை காரணமாக மொத்தம் 1,524 போ் உயிரிழந்துள்ளனா்; 800-க்கும் மேற்பட்டோரைக் காணவில்லை; லட்சக்கணக்கானோா் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.