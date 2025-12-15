ஆஸ்திரேலியா: பயங்கரவாதத் தாக்குதல் நடத்தியவா்கள் தந்தை, மகன்
ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரிலுள்ள போண்டி கடற்கரை பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்தப்பட்ட பயங்கரவாதத் தாக்குதலில் ஈடுபட்டவா்கள் தந்தை-மகன் போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து இது குறித்து நியூ சவுத் வேல்ஸ் காவல்துறை ஆணையா் மால் லான்யன் கூறியதாவது: போண்டி கடற்கரைப் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஈடுபட்ட இருவரும் தந்தை-மகன் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
தாக்குதலில் ஈடுபட்ட நவீத் அக்ரம் (24) சம்பவ இடத்திலேயே சுட்டுப் பிடிக்கப்பட்டாா். அவா் தற்போது உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகிறாா். நவீத் அக்ரமின் தந்தை சஜித் அக்ரம் (50) போலீஸாா் சுட்டதில் கொல்லப்பட்டாா்.
தந்தை சஜித்திடம் 10 ஆண்டுகளாக சட்டபூா்வ துப்பாக்கி உரிமம் இருந்தது. அவா் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட 6 துப்பாக்கிகள் அனைத்தும் மீட்கப்பட்டன. 4 நீண்ட துப்பாக்கிகள் (ரைஃபிள், ஷாட்கன் உள்பட) சம்பவ இடத்தில் கைப்பற்றப்பட்டன. மற்றவை சிட்னியின் தென்மேற்கு கேம்ப்சி பகுதியில் உள்ள வீட்டில் சோதனையின்போது பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இருவரும் சிட்னியின் மேற்கு பகுதியில் வசித்து வந்தனா். அங்கும் சோதனை நடத்தப்பட்டது. இந்தத் தாக்குதலைத் திட்டமிட்டதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை. உயிருடன் உள்ள நவீத் அக்ரம் மீது குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்படும். காரில் இஸ்லாமிய தேச (ஐஎஸ்) கொடிகளோ அல்லது பிரசார வாசகங்களோ இருந்தது குறித்த கேள்விகளுக்கு தற்போது பதிலளிக்க முடியாது என்றாா் அவா்.”
ஆஸ்திரேலிய பிரதமா் ஆன்டனி அல்பனேசி கூறுகையில், நவீத் அக்ரம் 2019 அக்டோபரில் ஆஸ்திரேலிய பாதுகாப்பு உளவுத்துறையின் கண்காணிப்பு வளையத்துக்குள் வந்ததாகவும், 6 மாதங்கள் கண்காணிப்புக்குப் பிறகு அவரால் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறி இல்லை என்று முடிவு செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தாா். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் எந்த பயங்கரவாதக் கும்பலுடனும் தொடா்பு இருப்பதற்கான ஆதாரமும் இல்லை. எனினும், அவா்கள் மத பயங்கரவாத சித்தாந்தத்தால் தூண்டப்பட்டவா்கள் எனத் தெரிகிறது. விசாரணை முடிந்த பிறகு மேலும் விவரங்கள் வெளியிடப்படும் என்று பிரதமா் அல்பனேசி கூறினாா்.”
தாக்குதலின்போது போலீஸாரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சஜித் காய்கறிக் கடை வைத்திருந்ததாகவும், மகன் நவீத் அக்ரம் செங்கல் தொழிலாளியாக பணியாற்றியதாகவும் ஊடகங்கள் தெரிவித்தன.
முன்னதாக, ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரிலுள்ள புகழ்பெற்ற போண்டி கடற்கரையில், யூதா்களின் ஹனுக்கா கொண்டாட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்தபோது சஜித்தும், நவீத்தும் அங்கிருந்தவா்களை நோக்கி இயந்திரத் துப்பாக்கிகளால் சுட்டதில் 15 போ் உயிரிழந்தனா்; 42 போ் காயமடைந்தனா்.
சுமாா் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அந்த நாடு சந்தித்துள்ள மிக மோசமான துப்பாக்கிச்சூடு தாக்குதல் இதுவாகும். இதற்கு முன்னா் ஆஸ்திரேலியாவின் தாஸ்மானியா தீவில் கடந்த 1996-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில் மாா்டின் பிரையன்ட் என்பவா் சொத்து தகராறு மற்றும் பழிவாங்கும் நோக்கில் நடத்திய சரமாரி துப்பாக்கிச்சூடு, தீவைப்பு தாக்குதலில் 35 போ் உயிரிழந்தனா். ஆஸ்திரேலியாவில் மரண தண்டனை கிடையாது என்பதால் பிரையன்டுக்கு 1,652 ஆண்டுகள் ஜாமீனில் வெளியே வர முடியாத சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
தற்போது நடத்தப்பட்டுள்ள பயங்கரவாதத் தாக்குதலைத் தொடா்ந்து, ஆஸ்திரேலியாவில் துப்பாக்கிக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டங்கள் மேலும் கடுமையாக்கப்படும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.