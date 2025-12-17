மீண்டும் எலான் மஸ்க்! 600 பில்லியன் டாலர் நிகர மதிப்புடன் முதல் நபர்!

உலகம்

உலகின் பெரிய பணக்காரரான எலான் மஸ்க்கின் நிகர சொத்து மதிப்பு, 600 பில்லியன் டாலரை எட்டியது.
எலான் மஸ்க் 600 பில்லியன் டாலர் : உலகின் பெரிய பணக்காரரான எலான் மஸ்க்கின் நிகர சொத்து மதிப்பு, 600 பில்லியன் டாலரை எட்டியது. இதன்மூலம், 600 பில்லியன் டாலரை எட்டிய முதல் நபர் என்ற பெருமையையும் பெற்றார்.

ஸ்பேஸ்எக்ஸ், ஸ்டார்லிங்க், டெஸ்லா நிறுவனங்களின் நிறுவனரான எலான் மஸ்க்கின் நிகர சொத்து மதிப்பு, கடந்த அக்டோபரில் 500 பில்லியன் டாலரை எட்டியது.

இதனிடையே, ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் 800 பில்லியன் டாலர் மதிப்பீட்டுல் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படும் நிலையில், எலான் மஸ்க்கின் நிகர சொத்து மதிப்பை திங்கள்கிழமையில் 600 பில்லியன் டாலரை பெற்றார்.

