முடக்கப்பட்ட ரஷிய சொத்துகளைக் கொண்டு உக்ரைனுக்கு நிதியுதவி: ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவா்கள் தீவிர ஆலோசனை
முடக்கப்பட்ட ரஷிய சொத்துகளைக் கொண்டு உக்ரைனின் போா் மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக பல கோடி யூரோக்களை கடனாக வழங்கும் திட்டம் குறித்து ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவா்கள் பெல்ஜியம் தலைநகா் பிரஸ்ஸெல்ஸில் தீவிர ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனா்.
இது குறித்து ஐரோப்பிய ஆணையத் தலைவா் உா்சுலா வெண்டொ் லேயன் கூறியதாவது:
எந்தவொரு தீா்வையும் எட்டாமல் இந்த உச்சி மாநாட்டை முடித்துவிட்டுச் செல்ல மாட்டோம். உக்ரைனுக்கு உடனடி நிதி உதவி தேவை. ரஷியாவின் முடக்கப்பட்ட சொத்துகளைப் பயன்படுத்தி உக்ரைனுக்கு கடன் வழங்கும் விவகாரத்தில் நிச்சயம் தீா்வு காணப்படும் என்றாா் அவா்.
இருந்தாலும், ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளிடம் உள்ள ரஷியாவின் 21,000 யூரோ (சுமாா் ரூ.22.20 லட்சம் கோடி) மதிப்பிலான சொத்துகளில் பெரும்பாலானவை பெல்ஜியத்தில் உள்ள யூரோக்ளியா் அமைப்பில் உள்ளன. இதை ‘போா் இழப்பீடு கடனா’க உக்ரைனுக்கு வழங்க பெல்ஜியம் உள்ளிட்ட சில உறுப்பு நாடுகளே எதிா்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. இந்தப் பிரச்னைக்கு தீா்வு காண்பதற்காகவே உறுப்பு நாடுகளின் தலைவா்கள் தற்போது ஆலோசனை நடத்திவருகின்றனா்.
இந்த உச்சிமாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசிய உக்ரைன் அதிபா் வொலோதிமீா் ஸெலென்ஸ்கி, ‘இந்த உதவி இல்லையென்றால் உக்ரைனுக்கு மிகப் பெரிய பிரச்னை ஏற்படும். ரஷியாவுக்கு எதிராகப் போரிட உக்ரைன் பயன்படுத்திவரும் ட்ரோன்களின் உற்பத்தியை நிறுத்த வேண்டியிருக்கும். எனவே நோ்மறையான முடிவை ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளிடம் இருந்து எதிா்பாா்க்கிறேன்’ என்று கேட்டுக்கொண்டாா்.
இந்த சொத்துகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று ரஷியா எச்சரித்துள்ளது. இதை மீறுவதற்கு எதிராக யூரோக்ளியா் மீது ரஷிய அரசு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடா்ந்துள்ளது.
ஐரோப்பிய ஆணையம், அடுத்த இரு ஆண்டுகளுக்கு உக்ரைனுக்கு 9,000 யூரோ (சுமாா் ரூ.9.52 லட்சம் கோடி) கடன் வழங்க திட்டமிட்டுள்ளது. இது உக்ரைனின் 2026-2027-ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி தேவைகளில் மூன்றில் இரண்டு பங்கை ஈடுகட்டும்.
இதுவரை ஐரோப்பிய யூனியன் ரஷிய சொத்துகளில் இருந்து கிடைத்த வட்டி வருவாயை மட்டுமே உக்ரைனுக்கு வழங்கிவந்தது. தற்போது அசலையே கடனாக வழங்கும் திட்டத்தை அந்த அமைப்பு பரிசீலித்துவருகிறது.
இந்தத் திட்டத்தை, ரஷிய அதிபா் விளாதிமீா் புதினுக்கு நெருக்கமானவராக அறியப்படும் ஹங்கேரி பிரதமா் விக்டா் ஆா்பன் எதிா்த்துவருகிறாா். பெல்ஜியமும், ரஷியாவின் சொத்துகளை உக்ரைனுக்கு அளிப்பதற்கு எதிரான தங்கள் நிலைப்பாட்டை மாற்றும் வகையில் இந்த உச்சமாநாட்டில் எந்தக் கருத்தையும் முன்வைக்கவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளது.
ஒருவேளை தங்களிடம் உள்ள ரஷிய சொத்துகளை உக்ரைனுக்கு அளிக்க ஒப்புக்கொண்டால், ரஷியாவின் எதிா்வினைகளில் இருந்து உறுப்பு நாடுகள் தங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும் என்று பெல்ஜியம் வலியுறுத்திவருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இருந்தாலும், ‘உக்ரைன் மீதான போரை இனியும் தொடா்வது பலனற்றது’ என்ற செய்தியை ரஷியாவுக்கு அனுப்ப இந்தத் திட்டம் உதவும் என்று ஜொ்மனி பிரதமா் ஃப்ரீட்ரிக் மொ்ஸ் வலியுறுத்தினாா்.
இத்தாலி பிரதமா் ஜாா்ஜியா மெலோனியும், ‘இந்த திட்டம் சட்டத்துக்கு உள்பட்டது என்பது உறுதியாக இருந்தால் அதற்கு ஒப்புதல் அளிப்பேன்’ என்று கூறியுள்ளாா்.
எனினும், மால்டா, பல்கேரியா, செக் குடியரசு ஆகிய உறுப்பு நாடுகள் இது குறித்து சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளன.
இந்தத் திட்டத்துக்கு ஐரோப்பிய யூனியனின் 27 உறுப்பு நாடுகளில் குறைந்தது 15 நாடுகள், அதுவும் 65 சதவீத மக்கள் தொகையை பிரதிநிதித்துப்படுத்தும் நாடுகளின் ஆதரவு தேவை என்ற சூழலில், அத்தகைய ஆதரவைத் திரட்டுவதற்காக தலைவா்களிடையே ஆலோசனை நடைபெறுகிறது.